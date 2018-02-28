Жителей Полярного взбудоражило зверское убийство женщины

Невесёлые последствия праздников. Трагедия в Полярном взбудоражила социальные сети. На месте преступления работали сотрудники полиции и следственного комитета. По данным следствия, 26 февраля 2018 года возле одного из домов в городе Полярный было обнаружено тело женщины, 1974 года рождения, с повреждениями на шее, свидетельствующими о криминальном характере наступления смерти. Подозреваемый в совершении преступления, 32-летний, ранее не судимый мужчина, житель города Полярный. Он задержан, следствием решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Будем сотрудничать. Основные направления взаимодействия муниципальных властей и казачества обсудили на рабочем совещании в администрации большого ЗАТО. Станичникам есть что предложить: помощь в охране водных биоресурсов и общественного порядка, а также в военно-патриотическом воспитании молодёжи.

Более двух десятков ДТП, треть из них - с участием нетрезвых водителей. Таковы итоги минувших выходных. Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз предостерегают.

Старые традиции и молодой подход. На отчётно-перевыборном собрании Молодёжного совета судоремонтного завода «Нерпа» подвели итоги работы в минувшем году. Обозначили и перспективы на наступивший.

Есть такая профессия – Родину защищать! Главное призвание и предназначение солдата. Между тем и таланты не чужды ребятам в погонах. Дворец культуры «Современник» принимал участников ежегодного фестиваля «Служу России».

Впереди выходные, которые станут приятным завершением рабочей недели и принесут новые события в культурной и спортивной жизни большого ЗАТО. Куда пойти, что посмотреть? Об этом расскажет традиционная программа «Афиша выходного дня».