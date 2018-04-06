Жители Александровска чтят память экипажа атомной подводной лодки К-278

Апрель испытывает на прочность коммунальные, дорожные службы и терпение александровцев. Снег засыпает улицы и дворы. Проезд затруднён. Уборочная техника работает в авральном режиме. Дорожники стараются придерживаться графика уборки.

За минувшую неделю сотрудниками Госавтинспекции выявлено 77 нарушений Правил дорожного движения водителями и пешеходами. Зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых автовладельцам причинён материальный ущерб.

В ЗАТО Александровск стартовала весенняя призывная кампания. По планам военного комиссариата ряды Вооружённых сил страны должны пополнить около полусотни александровских рекрутов.

7 апреля - памятная и скорбная дата. 29 лет назад в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец». Дата гибели АПЛ в Российской Федерации отмечена как «День памяти всех погибших подводников». Накануне в гарнизонах атомного подплава ЗАТО Александровск прошли митинги памяти экипажа «Комсомольца».

Всероссийский проект «Игра 4Д» набирает обороты в Александровске. С октября прошлого года его постоянным участником стал детский сад № 9 Снежногорска. Теперь юным северянам выходить на прогулку стало ещё интереснее, так как игра объединяет ребят и их родителей.

8 апреля православные христиане будут отмечать великий праздник – Пасху.