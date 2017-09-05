Жители Полярного сделали свой выбор - два депутата на один год

Первая осенняя планёрка в администрации ЗАТО Александровск открыла очередную рабочую неделю. На повестке дня начало нового учебного года, предстоящие праздники и реализация на территории большого ЗАТО партийного проекта «Создание комфортной городской среды».

В центре внимания участников пятничного коммунального рейда на прошлой неделе оказалась столица подводных сил. Представители руководства коммунальных служб и обслуживающих организаций проверили готовность Гаджиево к предстоящей зиме и грядущему 60-летию.

В воскресенье, 3 сентября, жители Полярного выбирали своих представителей в Совете депутатов ЗАТО Александровск. После досрочного сложения полномочий депутатами Сизько и Добровольского освободились два кресла.

Начало нового учебного года предварила приёмка учреждений образования межведомственной комиссией. Оценивали готовность зданий к зиме и обеспечение безопасности учеников и воспитанников. Первый урок касался именно вопросов безопасности. Проводили его сотрудники пожарной охраны. Кроме того, нынешний День знаний в России посвятили профориентации. К примеру, чем хороша профессия инспектора Госпожнадзора, рассказал Павел Терентьев, государственный инспектор по пожарному надзору Специального управления ФПС № 48.

Первого сентября во всех российских школах стартовал новый учебный год. День знаний у полярнинских гимназистов прошёл не совсем обычно. Гимназия в числе 24-х школ по всей стране приняла участие в общероссийском открытом уроке в режиме онлайн. На этой неделе образовательное учреждение вновь станет площадкой для встречи. На этот раз детских омбудсменов Северо-Запада России.

Совсем скоро столица подводных сил отметит своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ». В редакционной рубрике «Признание в любви родному городу» звучат слова любви гаджиевцев к родному городу.