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АТВ ЗАТО Александровск28.07.17 18:00

Жители ЗАТО Александровск будут отмечать свой профессиональный праздник - День ВМФ

В предстоящее воскресенье, 30 июля, жители ЗАТО Александровск будут отмечать День Военно-морского флота. Профессиональный праздник всех, кто носили или носит морскую форму, всех, кто ждёт на берегу, кто обеспечивает тыл, создаёт условия для комфортной жизни. Жители городов большого ЗАТО по праву считают этот праздник своим.

Своим профессиональным праздником считают День Военно-морского флота и александровские судоремонтники. У многих из них за плечами флотская служба, такое право даёт им и  сам профиль заводов – ремонт и обслуживание боевых кораблей и атомных субмарин.

В преддверии Дня Военно-морского флота поздравления, грамоты и денежные премии принимали и судоремонтники Полярного. Прямо на рабочем месте в цехах «десятки»

Установившаяся тёплая погода располагает к поездкам за город, на природу в сопки, на берег озера. Любителям прокатиться с ветерком не стоит забывать о Правилах дорожного движения.

День Военно-морского флота на Кольской флотилии разнородных сил совпадает со знаменательной датой – 35-летием. Крупнейшее объединение Северного флота образовано 1 июля 1982 года во исполнении директивы Главкома ВМФ. В её состав вошли части и соединения способные решать широкий спектр задач в ближней и дальней зоне.

Редакция «АТВ ЗАТО Александровск» присоединяется ко всем словам поздравлений по случаю Дня Военно-морского флота. 

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