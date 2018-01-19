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АТВ ЗАТО Александровск19.01.18 20:30

Золотистый стафилококк занесли в школу № 2 Полярного

На первый план на этой неделе вышли сообщения на медицинскую тему. Вторая полярнинская школа на этой неделе ушла на вынужденные каникулы. По причине карантина. Итоги карантинной истории подвели сегодня на заседании санитарной противоэпидемической комиссии в администрации ЗАТО Александровск.

Сегодня православные христиане отмечают светлый праздник Крещение Господне. Накануне в храмах большого ЗАТО был совершён чин водосвятия. На городских водоёмах прошли традиционные крещенские омовения.

С 1 января российские семьи, имеющие детей, могут получить выплаты из средств материнского капитала. Ольга Максимова, специалист-эксперт отдела ПФР в г.Снежногорск, рассказывает, как это сделать и  что для этого надо.

Будем дружить домами. На этой неделе в Мурманске состоялось торжественное подписание Договора о сотрудничестве и совместной деятельности областного художественного музея и историко-краеведческого музея Полярного.

Впереди выходные, главным событием которых станет традиционный фестиваль творчества трёх городов. Старт был дан уже сегодня в столице подводных сил. Завтра эстафету подхватит Полярный, в воскресенье – Снежногорск. Не пропустите фестивальные концерты.

 

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17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 255 человек
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Known
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