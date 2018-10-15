Движение на участке дороги на аэропорт Р-21 «Кола» закроют для проведения буровзрывных работ

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что 16 октября и с 18 по 21 октября 2018 года в период с 11:00 до 13:00 на участке реконструкции с 1378 по 1381 км автодороги Р 21 «Кола» в Мурманской области с км 1+170 подъезда к аэропорту г. Мурманска до примыкания к автодороге Р-21 «Кола» и с 1377 (съезд на п. Зверосовхоз) по 1381 км автодороги Р-21 «Кола» будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ. Объезд на время закрытия участков дорог осуществляется по региональной автодороге Кола-Зверосовхоз.

Просим учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.