Качество молочной продукции в Мурманской области стало лучше, но фальсификат встречается тоже

Во II квартале 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в рамках проведения контрольно - надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, занятых в сфере торговли пищевыми продуктами и общественного питания, в том числе в медицинских и общеобразовательных организациях отобрано около 350 проб молока и молочной продукции.

Аккредитованными испытательными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», в рамках исполнения государственного задания, отобранные пробы исследованы на санитарно-химические, микробиологические и физико-химические показатели.

По содержанию загрязнителей химической природы, таких, как токсичные элементы, пестициды, микотоксины и другие, все исследованные пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

По результатам исследований доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила 3,5%, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года (4,5%).

В ходе мероприятий по контролю в организациях торговли установлены факты реализации фальсифицированной молочной продукции (молоко цельное сухое, молоко ультрапастеризованное, молоко питьевое). Вся выявленная фальсифицированная молочная продукция ввезена на территорию Мурманской области из других регионов РФ. Информация о фактах выявления в обращении фальсифицированной молочной продукции размещена Управлением в Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей http://zpp.rospotrebnadzor.ru.

В ходе проведённых во II квартале контрольно-надзорных мероприятий Управлением забраковано 5 партий молочной продукции объёмом 14 килограммов.