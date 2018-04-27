«Лжесотрудники» МЧС обманывают доверчивых граждан

В последнее время в Мурманске и области участились случаи попыток лиц, представляющихся сотрудниками МЧС России, специалистами «Мурманоблгаза», либо членами пожарных и спасательных организаций, под видом проверок оборудования требовать с граждан приобрести различные товары и приборы сомнительного качества и неизвестного производства.

В Мурманске задержали одного из торговцев сомнительной продукцией. Мужчина ходил по квартирам в Ленинском округе и спрашивал у жильцов о состоянии пожарной безопасности и вентиляционных систем, а затем продавал доверчивым людям наборы средств пожаротушения. У молодого человека полицейские изъяли товар, который он предлагал к продаже, передав его для экспертизы специалистам пожарного общества.

- По данному факту сотрудниками полиции УМВД Росси по городу Мурманску проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - Оборудование, которое предлагал молодой человек, изъято.

В МЧС настоятельно рекомендуют всем северянам и гостям Заполярья быть бдительными. Несанкционированные проверки и навязывание якобы обязательных платных услуг незаконны и не имеют никакого отношения к государственным структурам и надзорным органам.