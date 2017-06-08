Молодые специалисты рассчитывают на большее, чем им могут дать

Зарплатные ожидания учащихся российских вузов являются завышенными, пишет «Коммерсантъ», делая выводы из исследования ВШЭ. Так, ожидания студентов первого курса варьируются от 20 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц, среднее значение ожидаемой зарплаты составляет 56,3 тысячи рублей.

Самую высокую зарплату ожидают студенты специальности «инженерное дело, технологии и технические науки» — около 65 тысяч рублей. На втором месте «экономика и управление» - около 57 тысяч рублей, на третьем - готовящиеся специализироваться по направлению «наука и общество» (56 тысяч рублей). Наименьшую зарплату собираются получать студенты специальностей «образование и педагогика» и «искусство и культура» - 50 тысяч и 49 тысяч рублей соответственно.

Согласно информации «Мониторинга трудоустройства выпускников российских вузов» Минобрнауки, такие ожидания будущих специалистов можно назвать завышенными - средняя зарплата выпускника в Москве не превышает 40 тысяч рублей в возрасте 28 лет. Схожие оценки зарплатам молодых специалистов даёт Банк данных заработных плат «Headhunter». По данным сервиса, средняя фиксированная зарплата молодого специалиста по России - 22,7 тысячи рублей. За последний год этот показатель увеличился только на 1%. На максимальный доход могут рассчитывать IT-специалисты, на минимальный - выпускники таких направлений, как маркетинг, реклама и PR.

В целом же востребованность молодых специалистов на российском рынке труда несколько сократилась, об этом говорят данных рекрутингового портала «Superjob». Если в 2011 году выпускников без опыта работы были готовы нанимать 66% компаний, то по итогам 2016 года их число сократилось до 60%. Более лояльным к молодым специалистам остался крупный бизнес, недавних студентов чаще всего трудоустраивают компании со штатной численностью более 1 тысячи сотрудников (72%).