Мурманчанин устроился на один день на работу, чтобы украсть строительный инструмент из медицинского учреждения

В полицию Мурманска поступило заявление от руководства строительной организации о хищении из помещения цокольного этажа городской больницы строительных инструментов. Организация занималась ремонтом помещений медицинского учреждения. Неизвестным лицом в ночное время были похищены шуруповёрт и лазерный указатель. Общий ущерб, причиненный организации, составил 12820 рублей.

По факту в отношении неустановленного лица дознавателем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ленинского отдела полиции установили, что хищение совершил ранее судимый за аналогичное преступление житель областного центра 1987 года рождения, который накануне пропажи инструментов устроился в строительную организацию разнорабочим. Злоумышленник имел ключи от помещения, в котором находились инструменты. На следующий день на работу он не вышел, по месту жительства отсутствовал.

Через несколько дней подозреваемый был установлен полицейскими и опрошен. Он признался в хищении инструментов и пояснил, что продал шуруповёрт и лазерный указатель за 3 тысячи рублей незнакомому лицу. Полученные денежные средства он потратил на приобретение алкоголя.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. За совершенное деяние его может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.