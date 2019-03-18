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70 лет Победы18.03.19 19:30

Мурманск и мурманчане надолго останутся в памяти любителей ледяного плавания

Самые яркие события финала III Чемпионата мира и I в истории России Кубка Арктики по ледяному плаванию  - заплыв и конечно торжественная церемония награждения. Медалями и кубками отмечены представители практически всех команд из разных стран мира.

«В эти три дня помимо спортивных результатов, ради которых приехали спортсмены со всего мира, со всех континентов мы получили, как вишенку на торте, на которую надеялись, и о которой мечтали,  ту эмоциональную составляющую, которую получили все мурманчане,  в качестве этого спортивного праздника», - подвела итоги соревнованиям Ирина Андреева,  председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Церемония награждения победителей последнего дня соревнований состоялась в центре «Лапландия». На пьедестале почёта побывали представители практически всех команд-участниц. Участники из далекой Ирландии признаются – север, Мурманск и тепло сердец его жителей покорили их навсегда.

Силу характера и волю к победе в воде ледяного бассейна на Семёновском озере достойно показали представители большинства регионов России. Спортсмены из Крыма отмечают, чтобы привыкнуть к низкой температуре, так как  тренировались в водах Чёрного моря, где сейчас немногим меньше десяти градусов тепла. Старания не прошли даром. Да и Заполярье встретило гостей тёплой и безветренной погодой, что благотворно сказалось и на температуре воды.

«Разницы температур я особо не  почувствовала. Море у нас +8, я очень сильно переживала за это, как отреагирую, - рассказывает Ирина Сак, спортсменка из города Севастополя. - Считаю, что все хорошо прошло и хочется уже на следующий чемпионат. Город мне ваш очень понравился».

Наши профессиональные спортсмены и любители экстремального спорта так же показали блестящие результаты.

«Это большой праздник. Это здорово, это интересно, это возможность посмотреть и поучаствовать многим мурманчанам в этом празднике, в этом заплыве, - говорит Ольга Мешкова, участник соревнований из Мурманска. - Заход в воду тревожный и требует усилий. А когда уже зашёл в воду, то понимаешь, что тебе нужно проплыть дистанцию. После дистанции – эйфория, классно, понимаешь, что ты это смог!».

За три дня спортсмены стали настоящими друзьями. Ближайшие дни все участники заплывов  вернутся домой, но яркие воспоминания,  ощущение праздника и душевное тепло, которое им подарил Мурманск, ещё долго будут греть их сердца.

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