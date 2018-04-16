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70 лет Победы16.04.18 17:30

Мурманск продолжает освобождаться от «автохлама»

Сегодня специалисты управления Ленинского округа в рамках программы «Мурманск – город чистоты» провели рейд по вывозу разукомплектованных автомобилей. Цель такой акции – благоустройство столицы Заполярья.

– Всего с территории Ленинского округа с начала года вывезено 36 автомобилей, – рассказал главный специалист отдела по контролю за исполнением административного законодательства управления Ленинского административного округа Игорь Евдокимов. – Сегодня мы планируем эвакуировать еще 3 брошенных авто, и эта работа продолжится.

Сложность в освобождении территории от «автохлама» заключается в том, что автомобили являются частной собственностью и относятся к движимому имуществу, подлежащему государственной регистрации. Нормативными актами не предусмотрено перемещение автотранспортных средств без согласия собственника, а все мероприятия по разукомплектованному транспорту проводятся в рамках действующего гражданского и административного законодательства.

С момента начала действия программы «Мурманск – город чистоты» с улиц и дворов города вывезено около 3700 брошенных автомобилей.

Отрадно, что чаще всего об очередном бесхозном транспортном средстве специалистам округов сообщают сами мурманчане, которые заинтересованы в том, чтобы избавить собственные дворы от «автохлама». Сообщить о бесхозном автомобиле может каждый мурманчанин, обратившись в управления округов или оставив информацию в интернет-приемной на официальном сайте администрации города Мурманска.

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