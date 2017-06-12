Мурманская область по-спортивному отмечает День России

В мурманском спортивном комплексе «Долина Уюта» состоялся молодёжный легкоатлетический пробег, приуроченный к Дню России.

Своё начало спортивная эстафета взяла в областном центре на базе спортивного комплекса «Долина Уюта». Акцию, приуроченную к Дню России, поддержала заслуженный мастер спорта, серебряный призёр XXVIII Олимпийских игр, депутат регионального парламента Лариса Круглова. Далее легкоатлетический пробег продолжила молодёжь Мончегорска, которые, в свою очередь, передали эстафетную палочку активной молодёжи города Апатиты.

«Мурманчане по-спортивному решили отметить общенациональный праздник и одновременно зарядиться хорошим настроением и позитивом. Думается, у нас это получилось. Кроме того, своей спортивной акцией мы постарались привлечь внимание к важности здорового образа жизни. Здоровая, спортивная нация – сила России», - подчеркнула Лариса Круглова.

-Лично мне очень приятно, что наше мероприятие объединило активную молодёжь, бегунов-любителей, профессиональных спортсменов, словом всех тех, кто любит свою страну и чтит лучшие традиции нашего народа, − отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Антон Громыко. - День России за прошедшие годы стал общенациональным праздником. Сегодня мы собрались в Долине Уюта,