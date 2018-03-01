Мурманская областная научная библиотека выпустила издание, посвященное Михаилу Григорьевичу Орешете

Михаил Орешета – известный мурманский писатель, автор книг о Великой Отечественной войне в Заполярье, краевед, Почетный гражданин города-героя Мурманска. Он является одним из организаторов военно-поисковой работы, инициатором установки памятных знаков и мемориальных досок, благоустройства воинских захоронений.

Издание, посвященное Михаилу Григорьевичу Орешете, – это биобиблиографический указатель из серии «Краеведы земли Кольской». Указатель включает около 900 аннотированных библиографических записей на произведения и публикации М.Г. Орешеты, а также литературу о его жизни и творчестве.

Хронологический охват материала - с 1977 по 2017 год. Указатель открывает статья журналиста, поэта, члена Союза писателей России Марины Чистоноговой «Вахта памяти Михаила Орешеты».

Творчество Михаила Григорьевича широко представлено в электронной библиотеке «Кольский Север». Среди оцифрованных изданий: авторские сборники, отдельные публикации в литературном альманахе «Площадь Первоучителей».