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70 лет Победы01.01.20 14:30

Пошли в минус – в Мурманской области за десять месяцев естественная убыль населения составила 1483 человека

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в январе-октябре 2019 года в Мурманской области сохранялась тенденция снижения рождаемости в связи с продолжающимися структурными изменениями в составе населения.

По предварительным данным за десять месяцев прошедшего года в нашем регионе родились 5634 ребёнка, что на 9,3% меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года (6209 человек). Коэффициент рождаемости составил 9,1 родившихся на 1000 населения против 9,9 в 2018 году.

Системные меры в сфере здравоохранения на фоне старения населения региона направлены на сдерживание негативной динамики показателей смертности. Число умерших за десять месяцев 2019 года  снизилось по сравнению с  соответствующим периодом предыдущего года на 0,3% (7117 человек против 7137 человек в соответствующем периоде 2018 года). Общий коэффициент смертности составил 11,4 умерших на 1000 населения, что соответствует уровню аналогичного периода 2018 года.

Естественная убыль населения составила 1483 человека (в соответствующем периоде 2018 года – 928 человек).

В регионе сохраняется миграционная убыль населения, которая в январе-октябре 2019 года составила 3653 человека, что на 9,2% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (3346 человек). Общая численность прибывших и выбывших граждан сократилась на 7,5%.

 

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