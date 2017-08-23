Прокуратура выявила нарушения в работе общественного транспорта Североморска

Прокуратурой г.Североморска проведена проверка в сфере соблюдения законодательства о пассажирских перевозках в части обеспечения соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и недопущению транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение п.5.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, утвержденного постановлением правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения», должностные лица ООО «Артик-Транс», ООО «Арктик-Транс» допустили выход на маршрут 5 пассажирских автобусов с шинами, имеющими внешние повреждения (порезы, разрывы).

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором города в адрес директоров ООО «Артик-Транс», ООО «Арктик-Транс» внесены представления.

Также прокурором в отношении должностных лиц указанных обществ возбуждены 2 дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения).