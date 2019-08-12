Прокуратуре области приходится постоянно заниматься вопросами восстановления нарушенных прав граждан в сфере оплаты труда

За 7 месяцев текущего года в суды общей юрисдикции прокурорами городов и районов Мурманской области направлены в суды 396 исков (заявлений) о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 17 млн 970 тысяч рублей. Всего за отчетный период судами рассмотрены и удовлетворены 372 иска (заявления) прокуроров указанной категории на общую сумму 14 млн 160 тысяч рублей.

Как сообщает Прокуратура Мурманской области, в мировые суды направлены 330 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 10 млн 4 тысяч рублей. Мировым судом рассмотрены и удовлетворены, с учетом 5 заявлений, предъявленных в декабре 2018 года, 335 заявлений на общую сумму 10 млн 706 тысяч рублей.

Так, прокурором Ковдорского района в мировой суд по результатам обращений работников МУП «Ена» в мировой суд направлены 74 заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 771 тысячу рублей и в порядке статьи 45 ГПК РФ 3 исковых заявления в интересах бывших работников ООО «Торгсервис 78» об обязании внести записи в трудовую книжку о принятии и увольнении работника и о выплате задолженности по заработной плате на общую сумму 411 тысяч рублей. Судом рассмотрены и удовлетворены 76 исков (заявлений) на общую сумму 771 тысяча рублей, остальные – находятся на рассмотрении.

Прокурором Первомайского административного округа г.Мурманска по фактам выявленных нарушений трудового законодательства в деятельности ООО «Севкомфлот» и ООО «ДиаМАНТ» в суд общей юрисдикции направлены 27 исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате труда на общую сумму 1 млн 799 тысяч рублей. Из них судом рассмотрены и удовлетворены 20 исков на сумму 1 млн 473 тысячи рублей, 7 исков находятся на рассмотрении. Ввиду добровольного исполнения ООО «ДиаМАНТ» требований прокурора округа в истекшем периоде 2019 года прекращено производство по одному иску на общую сумму 7 тысяч рублей.