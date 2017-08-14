Службы жизнеобеспечения Кировска справились последствиями воскресного ливня

13 августа в дневное время в Кировске наблюдались неблагоприятные метеорологические явления в виде сильного дождя (с 8.00 до 18.00 часов выпало более 41 мм осадков).

В период наиболее интенсивного выпадения осадков отмечено кратковременное подтопление проезжей части по улице Олимпийская (в районе дома № 8) и территории, прилегающей к торговому центру «Евророс», что привело к затруднению движения автотранспорта по указанному участку автодороги. В результате сильного дождя незначительно оказались залиты подвальное помещение дома № 8 по улице Олимпийская, помещения первого этажа аптеки и торгового центра в указанном районе.

В ЕДДС поступило 4 сообщения о залитии отдельных комнат в четырёх квартирах из-за протечек в кровлях. В результате залития с кровли электрощитка в 4 подъезде дома № 79 по улице Олимпийская произведено временное отключение электроэнергии (с 16.40 до 19.30) в подъезде для предотвращения аварийной ситуации.

Последствия подтопления на дорогах были ликвидированы в течение 30 минут, коммунальными службами организована очистка решёток ливневой канализации от нанесённых потоками воды мусора и грязи. Таким образом, к 17 часам последствия ливня были ликвидированы.

В целом службы жизнеобеспечения Кировска справились с прошедшей стихией без происшествий и аварийных ситуаций.