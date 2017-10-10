В культурно-выставочном центре Русского музея состоится открытие виртуальной выставки «Непринуждённые беседы»
12 октября в 16.30 в культурно-выставочном центре Русского музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, 2 этаж) состоится открытие виртуальной выставки «Непринуждённые беседы».
Авторы мультимедийной видеоарт-выставки – саамские художники. На выставке используются видеоработы Марии Хеландер, Гейра Торе Холма, Хильде Сканке Педерсен, Маркку Лааско и Анники Далстен. Презентует выставку Ян-Эрик Люндстрём, директор Центра современного искусства Саами, профессор Университета Аалто, куратор, критик и историк современной фотографии.
Виртуальная выставка организована Саамским центром современного искусства. Мероприятие состоится в рамках международного форума «Координаты культуры на Севере: Финнмарк и Мурманск – 30 лет сотрудничества в области культуры».