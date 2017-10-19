В Мончегорске ночью горел автомобиль, а в Мурманске квартира

19 октября в 04.01 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Мончегорск, улица Лесная, 14. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники. В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля, остекление и салон.

А в 05.58 поступил звонок о пожаре в жилом доме в Мурманске, на ул. Связи, дом 26. В результате пожара сгорел матрац, закопчено помещение. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 10 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.