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70 лет Победы14.09.18 13:05

В Мурманском областном театре кукол состоится открытие 86-го театрального сезона

15 сентября в 11.30 Мурманский областной театр кукол, встречая после летних каникул долгожданных зрителей, в 86-ой раз откроет свой занавес.

Первым спектаклем 86-го театрального сезона станет «Гадкий утенок». Именно с этой постановкой артисты Мурманского областного театра кукол в конце сентября поедут в город Белгород на фестиваль «Белгородская забава».

Перед началом спектакля маленьких зрителей ждет необычное приключение на площадке перед театром и кукольное представление в фойе. Веселые герои праздника встретят и развлекут гостей, а спектакли подарят море радостных впечатлений.

Новый театральный сезон обещает быть чрезвычайно насыщенным творческими впечатлениями!

В начале октября в Мурманский областной театр кукол приедут артисты Академического театра драмы им. Савина (город Сыктывкар), визит актеров запланирован в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

С 13 по 17 октября 2018 года в Мурманском областном театре кукол пройдет юбилейная неделя, посвященная 85-летию театра. В этот период буду показаны лучшие спектакли текущего репертуара! Торжества, приуроченные к юбилею театра, пройдут 19 и 21 октября 2018 года.

С 23 по 26 октября состоятся гастроли театра по Мурманской области (г. Оленегорск, г. Кандалакша, г. Полярные Зори, нпАфриканда, г. Апатиты, г. Мончегорск, 28 октября – г. Кировск), а уже в начале ноября артисты нанесут ответный визит в город Сыктывкар в рамках обменных гастролей с Академическим театром драмы им. Савина.

Зрителей ждут как уже знакомые и любимые спектакли, так и новинки репертуара. В театре скоро начнется подготовка к постановке сразу двух новогодних премьер, которые порадуют зрителей в конце декабря. Это будет спектакль для самых маленьких зрителей «Муха-Цокотуха» и спектакль для детей постарше «Слон Хортон». Оба спектакля поставит известный режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев, художником выступит Алевтина Торик (г.Санкт-Петербург).

В марте 2019 года к постановке в Мурманском областном театре кукол планируется спектакль для детей от 5-ти лет «Дюймовочка» (режиссер: Светлана Озерская), а в июне режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев поставит на Мурманской сцене спектакль для подростков и взрослых «Онегин» (по произведению А. С Пушкина).

В апреле труппа театра отправится с гастролями по Мурманской области. Запланирован визит в г. Кандалакша, г. Полярные Зори, г. Кировск, г. Апатиты, г. Оленегорск и г. Мончегорск.

В этом сезоне труппа театра пополнилась двумя новыми молодыми профессиональными артистками. Валерия Мальцева – выпускница Екатеринбургского театрального института и Мария Богданова – выпускница Новосибирского театрального института. Мы надеемся, что молодые актрисы органично вольются в творческий коллектив нашего театра.

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