21 декабря в Мурманском областном театре кукол состоится премьера новогоднего спектакля для самых маленьких зрителей «Когда родился Дед Мороз…».

Для постановки нового спектакля из Москвы были приглашены режиссер-постановщик Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина. Их первую совместную работу - спектакль «Госпожа Метелица» северяне увидели весной этого года.

Для Влада Костина спектакль «Когда родился Дед Мороз» – первый опыт создания постановки для маленьких зрителей от 2 до 4 лет. По его словам, самых юных гостей театра хочется удивлять чем-то особенным так, чтобы удержать их внимание.

«Когда родился Дед Мороз…» – сказка с оригинальным сюжетом, которая открывает зрителям тайну рождения Деда Мороза. Давным-давно на свете не было зимы и Деда Мороза, времена года постоянно спорили, кто в каком порядке должен царствовать на Земле, и матушка-природа решила помочь. Благодаря мастерству артистов областного театра кукол и идеи режиссера даже самому маленькому зрителю будет понятна и интересна эта история.

Музыку к спектаклю написал заведующий музыкальной частью Мурманского областного театра кукол, композитор Петр Макаров.

В спектакле заняты артисты: Заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова и Иван Песнев.