ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Удивительный мир транспортных средств – от рикши до мобильной капсулыВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Родители - разрушители семьи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
70 лет Победы22.04.18 12:15

В Мурманской области выберут «Лидеров ХХI века»

24-25 апреля 2018 года на базе отдыха «Пиренга» (4-й км автодороги Мурманск – Ковдор) пройдет очный этап регионального конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века». 

В очном этапе конкурса 24 участника будут бороться за звание лучших в 3 номинациях: «Лидер/руководитель детского/молодежного общественного объединения (от 14 до 17 лет включительно)», «Лидер молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет включительно)», «Руководитель молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет включительно)».

Участники конкурса - лидеры и руководители молодежных и детских общественных объединений представят Североморск, Гаджиево, Видяево, Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Кировск, п. Зеленоборский, Кандалакшу и Ковдор.

В очном этапе ребятам предстоит выступить с «домашним заданием» - самопрезентацией и защитой проекта, а также стать участниками различных мероприятиях, демонстрирующих уровень правовых знаний, научных основ и подходов к деятельности общественных объединений, основ политики государства во всех сферах жизни общества, основных направлений, принципов, механизмов государственной молодежной политики, лидерских качеств и навыков. 
Команда организаторов приготовила для участников насыщенную программу включающие в себя различные формы работы – дискуссии, тренинги и другие. Победители регионального этапа представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса.

Членами жюри конкурса выступят компетентные специалисты в сфере молодежной политики: общественники, координаторы добровольчества, представители органов власти и победители федерального этапа конкурса «Лидер XXI века».

Организатором Конкурса является министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Организация - исполнитель МБУ «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 430 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Папай
21.04.18 09:10
Знаем мы таких плавали. Лично присутствовал на встречах М*****а Р**а с рыбопромышленниками при передаче ему денег. Тоже имел дело с этим бизнесменом. Деньги давались в довольно пышных конвертах. Мало
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Пентюша
20.04.18 19:44
Забавно будет, когда юные мурманчане будут спускаться по лестнице из родной школы, а Чудотворец стоит к ним задом. Нахватают двоек! Место выбрано не совсем правильно.
Комментарий к новости:Скульптура покровителя моряков Николая Чудотворца готовится к переезду в Мурманск
Татьяна Лысова
19.04.18 16:36
Убедительная просьба помочь связаться с Натальей Бахмач. Благодаря этому человеку, мне есть чем гордиться своей дочерью, которая в 2000году училась у неё в ДТШ Мурманска. С дрожью прочли историю- что
Комментарий к новости:Детская театральная школа принимает поздравления
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире19:30«Реванш». Художественный сериал, (сезон 4, 21 серия) (16+)20:15«Космос между нами». Художественный фильм (16+)22:10Городские хроники (12+)
-PRO ДеньгиОптовики продолжили поднимать цены на топливо, за ними потянулись и АЗС Мурманской области-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика