В Мурманской области выберут «Лидеров ХХI века»

24-25 апреля 2018 года на базе отдыха «Пиренга» (4-й км автодороги Мурманск – Ковдор) пройдет очный этап регионального конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века».



В очном этапе конкурса 24 участника будут бороться за звание лучших в 3 номинациях: «Лидер/руководитель детского/молодежного общественного объединения (от 14 до 17 лет включительно)», «Лидер молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет включительно)», «Руководитель молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет включительно)».



Участники конкурса - лидеры и руководители молодежных и детских общественных объединений представят Североморск, Гаджиево, Видяево, Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Кировск, п. Зеленоборский, Кандалакшу и Ковдор.



В очном этапе ребятам предстоит выступить с «домашним заданием» - самопрезентацией и защитой проекта, а также стать участниками различных мероприятиях, демонстрирующих уровень правовых знаний, научных основ и подходов к деятельности общественных объединений, основ политики государства во всех сферах жизни общества, основных направлений, принципов, механизмов государственной молодежной политики, лидерских качеств и навыков.

Команда организаторов приготовила для участников насыщенную программу включающие в себя различные формы работы – дискуссии, тренинги и другие. Победители регионального этапа представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса.



Членами жюри конкурса выступят компетентные специалисты в сфере молодежной политики: общественники, координаторы добровольчества, представители органов власти и победители федерального этапа конкурса «Лидер XXI века».



Организатором Конкурса является министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Организация - исполнитель МБУ «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония».