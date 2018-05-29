В рамках операции «Судебные приставы – детям» организован рейд по выявлению автотранспорта должников

С 28 мая по 1 июня проводится проверка судебных приставов по взысканию алиментных платежей с должников в областном центре. Мероприятие проводится с использованием специализированной программы «Мобильный розыск». При сканировании номера автомашины программа выдаёт информацию, имеются ли за её владельцем долги. При обнаружении такого долга, проводятся меры в зависимости от суммы. Действенным средством может быть и арест имущества, и автотранспорта.

- Такие рейды проводятся практически ежедневно, так как должников по алиментам в Мурманской области на 1 мая стоит на учёте около 7 тысяч 743 человек, - говорит Эдуард Вичев, пресс-секретарь Управления федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, - большинство из которых не желает платить, многие из них находятся в розыске.