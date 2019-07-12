В выходные в Умбе пройдёт традиционная поморская гребная регата

В субботу, 13 июля, в Умбе в акватории Малой Пирь-губы состоится Поморская гребная регата – ежегодный праздник культуры поморов.

Участники регаты будут соревноваться в четырёх номинациях: гонках на четырехвесельных карбасах (3 км); гонках на двухвесельных лодках-подъездках (3 км); женских гонках на двухвесельных лодках-подъездках (2 км) и эстафете (2 км).

На берегу будет также работать поморская ярмарка угощений из местных продуктов и уникальных изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

Поднятие флага Поморской гребной регаты–2019 состоится в 12.00.

Мероприятие направлено на сохранение самобытных традиций и обычаев поморов, пропаганду здорового образа жизни.