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70 лет Победы11.06.17 14:22

Военнослужащим Северного флота в этом году необходимо собрать для утилизации около 600 тонн металлолома

Экологический взвод Северного флота  прибыл в посёлок Тикси (Саха) для дальнейшего следования на остров Котельный архипелага Новосибирские острова. Перелёт был осуществлён самолётом военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО Северного флота. В ближайшее время военнослужащие будут доставлены на остров Котельный вертолётами Ми-26 российских ВКС.

30 военнослужащих управления материально-технического обеспечения Северного флота, входящие в состав экологического взвода, с прибытием на остров Котельный приступят к очистке территории арктического острова от скопившегося там с советских времён металлолома и другого мусора. На остров Котельный также будут доставлены два новых гидравлических пресса, предназначенных для прессовки бочкотары, составляющей основную долю арктического мусора.

В 2017 году военнослужащим Северного флота необходимо собрать для утилизации около 600 тонн металлолома.

Как сообщает пресс-служба СФ, в прошлом году экологическое подразделение Северного флота собрало, спрессовало и уложило в контейнеры более 30 тысяч бочек, которые в советские времена использовались для хранения и транспортировки топлива и горюче-смазочных материалов. За период с июня по сентябрь военнослужащими экологического подразделения было подготовлено к утилизации 76 контейнеров с металлоломом, суммарный вес которых составил более 600 тонн. Контейнеры с прессованной бочкотарой были доставлены судами обеспечения и теплоходами для последующей утилизации на материк.

Работа по очистке арктического острова экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году.

 

 

 

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