За 8 месяцев количество злостных неплательщиков за услуги ЖКХ увеличилось в 2 раза - НБКИ

С начала 2017 года количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось в 2 раза. На 1 сентября число неплательщиков (не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда), информация о которых была передана в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предприятиями ЖКХ, достигло 22,3 тысячи человек (на 1 января 2017 г. - 11 тысяч).

На 1 сентября задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги составила около 1,2 млрд рублей, а средний размер долга находится на уровне около 50 тысяч рублей.

«Кредитная история является, по сути, документом о состоянии финансовой репутации и платёжной дисциплины гражданина. Поэтому внесение в неё записи о неисполненном решении суда по оплате услуг ЖКХ означает фактический запрет на получение последующих кредитов или же значительное ухудшение их условий (ставки, срока, суммы и т.д.). При этом любые записи в кредитных историях хранятся в течение 10 лет», - говорится в сообщении НБКИ.