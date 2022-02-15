«Академии телевидения» - год творчества и год становления

2021 год - это год появления в Мурманской области первой медиашколы, которая не просто обучает юных северян основам журналистики, но и даёт им возможность пройти практику в средствах массовой информации, стать теле- и радиоведущими, авторами статей для сайтов и постов для популярных пабликов. «Академия телевидения» создана главным редактором и директором телеканала «Арктик-ТВ» Анастасией Каревой.

Как говорила в многочисленных интервью основатель медиашколы, сама она увлеклась журналистикой в детстве и уже в старших классах была внештатным автором нескольких региональных изданий. Дать такую же возможность мурманским ребятам и, возможно, воспитать следующее поколение журналистов - цель создания медиашколы. А ещё - подготовка кадров для медиахолдинга, в который входит телеканал, радиостанция «Рекорд», группа с соцсети «ВКонтакте» «Регион51» и целый пул самых читаемых пабликов Мурманской области.

«Академия телевидения» открылась летом 2021 года. И первая группа - группа юных журналистов - объединила учеников от 8 до 17 лет. Большая разница в возрасте? Да! Но тем было интереснее ребятам обучаться, каждый выполнял в редакции свою роль: кто-то отвечал за видеосъёмку, написание текстов для сайта арктик-тв.рф, организацию пресс-конференций.

Первым большим событием стала встреча с главой администрации Мурманска Евгением Никорой. Каждый ученик подготовил по три вопроса или наказа руководителю города. Но беседа оказалась настолько живой, что этими вопросами ограничиться просто не получилось. Евгений Викторович Никора ко всем участникам пресс-конференции подошёл максимально внимательно, записал адреса, по которым после отправился с проверкой, уделил внимание блюдам в рационе школьных обедов. Также глава администрации ответил на вопросы о своих обязанностях, семье, увлечениях и заработной плате. Закрытых тем не оказалось. Репортаж с пресс-конференции вышел в эфир на региональном телеканале и доступен на сайте арктик-тв.рф: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/akademiya-televideniya/nedetskimi-voprosami-zasypali-glavu-administracii-murmanska-vospitanniki-akademii-televideniya.

Конечно, перед этой пресс-конференцией педагогами «Академии телевидения» была проведена большая разъяснительная работа, познакомившая ребят с техникой проведения интервью и журналистской этикой. Уроки вели основатель «Академии ТВ» Анастасия Карева, по образованию преподаватель русского языка и литературы, филолог, по профессии - журналист и редактор с 17-летним стажем и Нина Башмакова, также педагог, филолог, сотрудник крупной пресс-службы, в прошлом - корреспондент и телеведущая.

Среди других мероприятий - посещение самой старой и большой котельной ресурсоснабжающей компании «Мурманэнергосбыт». Тепло - для жителей северного региона вопрос актуальный. Ребята узнали, как устроена система отопления, откуда осуществоляется управление и контроль за теплоснабжением области, взяли интервью у директора компании и инженеров. Как оказалось, это была первая экскурсия школьников на предприятие. И мы заложил новую традицию, теперь такие встречи в АО «Мурмаэнергосбыт» стали постоянными. Сюжет об экскурсии на предприятие юных журналистов вышел в эфир на телеканале «Арктик-ТВ»: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/akademiya-televideniya/akademiya-televideniya-provela-urok-v-kotelnoy.

В дальнейшем ученики из других групп после таких же экскурсий писали статьи и посты, и даже приняли участие в конкурсе на лучший мультимедийный репортаж. Участники прислали в группу «Регион51» тексты, фотографии и видео. Победитель набрал 1385 голосов: https://vk.com/@murmansk.region-region-zovet-nuzhna-ocenka.

С сентября пришло время открывать новые направления. «Академия телевидения» привлекла SMM-специалиста Центра управления регионом Мурманской области Татьяну Пучкову, вместе разработали программу и запустили курс «Видеоблогеры». На курсах ребята учатся снимать и монтировать видео, знакомятся с алгоритмами социальных сетей, узнают о трендах. Огромное внимание - безопасному пользованию интернетом. Всемирная сеть может быть интересна и полезна, и может стать площадкой для раскрытия талантов, позиционирования, творческого развития. Ученики записывают познавательные программы, выезжают на съёмки, делают обзоры, берут интервью и учатся грамотно писать посты: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/akademiya-televideniya/v-centr-upravleniya-regionom-murmanskoy-oblasti-probralis-yunye-blogery-akademii-televideniya; https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/akademiya-televideniya/na-otkrytie-gornolyzhnogo-sezona-prishli-budushie-blogery--ucheniki-proekta-akademiya-televideniya.

Курс блогеров рассчитан на ребят до 14 лет, а уроки журналистики в «Академии телевидения» проводятся для учеников от 7 до 10, 10 - 14 и 14 - 18 лет. Старшие ученики готовятся к поступлению, нарабатывают портфолио (https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/akademiya-televideniya/proba-pera-rol-smi-v-reshenii-globalnyh-i-povsednevnyh-problem) и участвуют в олимпиадах. Одиннадцатиклассница Виктория Пантилеева стала победителем отборочного этапа олимпиады РАНХиГС по журналистике: https://vk.com/academ_tv?w=wall-83137668_1195. Виктория и Мария Шадура получили квоту и в конце февраля едут в зимнюю детскую киноакадемию в Анапский район. А ещё ученики стали радиоведущими, в 2021 году они провели 16 прямых эфиров программы «Хочу и баста» на радиостанции «Рекорд». Юные журналисты приняли участие в программе «Открытая студия», где рассказали о том, чему научились, и как именно навыки журналиста помогают им в школе: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/akademiya-televideniya/otkrytaya-studiya-arktik-tv-i-radio-record-proekt-akademiya-televideniya-pomogaet-yunym-severyanam-voploshat-mechtu-v-zhizn--avelina-yaralieva, https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/akademiya-televideniya/otkrytaya-studiya-arktik-tv-i-radio-record-o-kuhne-akademii-televideniya---uchenica-milana-fedorova-i-rukovoditel-proekta-anastasiya-kareva, https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/akademiya-televideniya/otkrytaya-studiya-arktik-tv-i-radio-record-anfisa-kislicina-yunaya-vypusknica-akademii-televideniya-vyderzhala-ekzamen-pryamogo-efira.

Для ребят от 14 до 18 лет «Академия телевидения» в 2021 голу открыла курсы видеосъёмки и монтажа. Группу ведут действующие операторы телеканала «Арктик-ТВ» на базе «Академии», где оборудована современная видеостудия. Таким образом мы знакомим учеников с разным специальностями сотрудников теле- и кинопроизводства, приглашаем их посетить студию регионального телеканала: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/akademiya-televideniya/vypusknoy-akademii-televideniya-proveli-v-novostnoy-studii-arktik-tv.

А для тех, кому ещё рано определяться с будущей профессией, в игровой форме проходит курс «Телезвёздочки». Ведёт курс педагог-психолог Зарина Назарова. А её помощники - основатель медиашколы Анастасия Карева и операторы телеканала «Арктик-ТВ» - проводят съёмки телевизионных программ с детьми. «Телезвёздочки» стали ведущими программ «Умка»: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/umka/ и «Дети говорят»: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/deti-govoryat/. Юные ученицы и ученики рассказывают о профессиях, поздравляют с праздниками, рассуждают на вечные темы - семья, любовь, дружба. Такие маленькие - а уже телезвёзды. «Академия телевидения» гордится ребятами вместе с родителями.

В планах на будущее: расширение линейки курсов. Теперь «Академия телевидения» откроет двери для студентов, маркетологов, рекламщиков, сотрудников пресс-служб, которые захотят освоить специальность SMM-специалиста. Также в планах запуск курса «Актерское мастерство» для детей разных возрастов. Для будущих журналистов это полезный навык. Среди перспективных направлений рассматривается также направление детской анимации.

А прямо сейчас ребята работают над оригинальными авторскими поздравлениями к 23 февраля и 8 марта, а также над написанием сценариев для социальных роликов. Ученики «Академии телевидения» выступят в роли сценаристов, режиссёров и актёров. Ролики будут о взаимопомощи, доброте, семейных ценностях.

За 2021 год «Академия телевидения» выпустила 8 групп учеников. Всего подготовку прошли и продолжают обучение по разным направлениям 112 юных северян.