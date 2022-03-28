«Академия телевидения» - скучать не придётся!

Меня зовут Максим, мне 13 лет. Я люблю быть в центре событий, узнавать что-то новое, снимать видео и фотографировать, выкладывать посты в соцсетях. Поэтому, не раздумывая, записался в «Академию телевидения» на курс журналистики.

На первом занятии я понял, что нахожусь в кругу единомышленников, здесь есть место для самовыражения, творчества и креативности.

Анастасия Александровна Карева — наш преподаватель, главный редактор и директор телеканала «Арктик-ТВ». Под её чутким руководством мы шаг за шагом знакомились с журналистской деятельностью.

На курсах нам открылись секреты видеосъёмки и монтажа, привлекательных заголовков для статей, тонкости создания репортажа и многих важных моментов, необходимых в работе журналиста.

Анастасия Александровна никогда не критиковала нас, но мягко указывала на ошибки и показывала, как их можно исправить. Если возникал какой-нибудь вопрос, она с лёгкостью нам всё объясняла.

Поверьте, скучать в Академии вам не придётся!

Результатом первого урока стал самостоятельно снятый и смонтированный по всем правилам, с наложением музыкальной композиции мой первый видеоролик. Режиссёрские пробы прошли удачно!

Я участвовал в пресс-конференциях со значимыми людьми нашего города.

Написал первую статью «Сила Севера в людях - Евгения Чибис», которую опубликовали на сайте «Арктик-ТВ».

Увидеть своё имя под статьёй и фотографией было невероятно приятно.

Выездные экскурсии, мероприятия и встречи с разными интересными людьми дали мне возможность собрать видеоматериал и подготовить свои репортажи.

Мне нравится обрабатывать отснятый материал, составлять закадровый текст, учиться видеть самое главное и искать «изюминку», чтобы заинтересовать зрителя.

Я стал участником программы в прямом эфире на радиостанции «Рекорд». Это был волнующий и незабываемый опыт!

А ещё у меня появилась маленькая мечта: попробовать себя в роли ведущего программы на «Арктик-ТВ».

Если вы чувствуете в себе потребность писать статьи на разные темы, готовить репортажи, рассказывать миру что-то своё, то обязательно приходите в «Академию телевидения», ведь полученные знания и опыт пригодятся вам и в учёбе, и в жизни, и на пути к мечте!

Максим ПИЧУГИН, ученик «Академии телевидения»

Фото: https://vk.com/@academ_tv-akademiya-televideniya-skuchat-ne-pridetsya1