«Арктика», мы с вами! Мы вместе! Мы команда!

В Ледовом дворце Мурманска прошло открытие хоккейного сезона. Болельщики всё лето ждали возвращения любимой команды на лёд и с нетерпением заполоняли трибуны, вооружившись дудками и другой атрибутикой для поддержки.

В Ледовом дворце Мурманска прошло открытие хоккейного сезона. Болельщики всё лето ждали возвращения любимой команды на лёд и с нетерпением заполоняли трибуны, вооружившись дудками и другой атрибутикой для поддержки.

Мероприятие началось задолго до того, как первые коньки в этом сезоне ступили на лёд. В холле дворца горожан ждали разные активности, которые радовали и поднимали настроение не только взрослым фанатам, но и тем, кто только начал свой путь, развивая ловкость в игре в аэрохоккей. Я с удовольствием приобрела себе в гардероб бейсболку с гербом хоккейного клуба «Арктика» и сделала пару памятных снимков с маскотом нашей команды - белым медведем.

И вот время подходит к началу матча. Играем против питерской команды «Динамо-576». Болельщики поспешили занимать лучшие места на трибунах, согреваясь горячими напитками и всем знакомой кричалкой. Казалось бы, возле льда всегда прохладнее, но, скажу честно, это совсем не ощущалось, ведь пылкие сердца северян греют куда сильнее, чем любые куртки и шапки.

Самые главные болельщики заняли последние ряды, чтобы оттуда бить в барабан и настраивать хоккеистов на первую победу в этом сезоне.

На лёд выходят обворожительные черлидерши, чтобы поприветствовать фанатов и показать заготовленный номер, пока тренеры дают последние напутствия командам перед матчем. Важно отметить, что атмосфера на трибунах царила дружелюбная и яркая, ведь всем так не терпелось поболеть за своих ребят! Остались последние штрихи, и вот начинается первый период, который даёт всем понять, что соперник даже не планирует сдаваться.

По завершению матча один из самых юных болельщиков получил шайбу со льда. «Мне дали шайбу!», - радовалась девочка, прыгая от счастья. Такие моменты помогают понять, что не всегда люди приходят посмотреть только на игру, кто-то приходит за новыми эмоциями и просто, чтобы хорошо провести время. Благо, что организаторы не забывают об этом и делают всё, чтобы их болельщики не заскучали.

К сожалению, матч завершился со счётом 2:5 в пользу хоккеистов из Санкт-Петербурга, но мы не унываем, зная, что «Арктика» ещё успеет показать себя в новом сезоне, а болельщики сделают всё, чтобы помочь им в этом.

Софья КЛИМКОВА, ученица «Академия телевидения».

Фото автора.