Бизнес на благо общества!

В Мурманской области много предпринимателей, которые вносят огромный вклад в развитие благотворительности и волонтёрства на территории Арктики.

Я задумалась, что такое предпринимательское волонтёрство? Насколько сложно совмещать успешное ведение бизнеса с участием в благотворительных проектах? Существуют ли меры поддержки для активных волонтёров?

«Волонтерство - прежде всего по велению души и сердца!», - ответил на мой вопрос губернатор Мурманской области Чибис Андрей Владимирович, в ходе пресс-конференции. А ведь действительно, главная мера поддержки волонтёра - уважение и почтение окружающих людей.

Одним из примеров предпринимателей, участвующих в социальных проектах, является ООО «Синтез-Мурман» - Медицинский центр молекулярной диагностики (CMD), работающий по франшизе федеральной сети «Центр молекулярной диагностики».

«ООО «Синтез-Мурман» работает с 2014 года. Открытие медицинского центра позволило жителям Мурманской области получать более 1500 видов услуг клинических лабораторных исследований, а также консультации узкопрофильных специалистов: невролога, гинеколога, уролога, терапевта, комплексного обследования, УЗИ-диагностики и прочих специалистов. Чаще всего в медицинский центр обращаются люди среднего возраста, которым необходимо сдать анализы и как можно скорее получить результаты исследования. Здесь готовность результата занимает от 1 до 2 дней, как нам рассказала генеральный директор ООО «Синтез-Мурман» Корсакова Лада Владимировна.

Лада Владимировна рассказала и о том, в каких благотворительных акциях участвует предприятие, а также насколько сложно совмещать успешное ведение бизнеса с участием в благотворительных акциях: «В первую очередь мы участвуем в благотворительных акциях для своего удовольствия, оказывая важную социально-медицинскую поддержку и приносим пользу обществу, при этом мы привлекаем новых клиентов, тем самым увеличиваем прибыль клиники. Очень важно заботиться о своём здоровье, поэтому медицинский центр проводит благотворительные акции, например, приуроченные ко Дню сахарного диабета, когда пациентам предоставляется возможность сдать анализ совершенно бесплатно. Также проходят акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом, причём, если человек не хочет предоставлять свои персональные данные, анализ сдаётся анонимно. Периодически в медицинском центре бывают акции, связанные с исследованием щитовидной железы, но тут предоставляются значительные скидки, а также каждый месяц в центре действуют скидки на услуги врачей - специалистов».

Я согласна с Ладой Владимировной, что социальная поддержка населения играет ключевую роль в жизни общества. Она помогает людям справляться с трудностями, улучшает качество жизни людей.

Так как мы живём на Крайнем Севере, то мне стало интересно, что посоветует Лада Владимировна, чтобы жители Мурманской области могли сохранить своё здоровье в экстремальных природных условиях, насколько важно проходить диагностические исследования и с какой регулярностью.

«Диагностические исследования необходимо проходить регулярно, не менее одного раза в год. Чем внимательней мы относимся к своему здоровью, тем легче выявить заболевания на ранней стадии», - поделилась Лада Владимировна.

После встречи с Ладой Владимировной, я поняла, что благотворительность и волонтёрство играют большую роль в развитии предпринимательства. Чем больше предпринимателей участвуют в социальных акциях, тем мир становится лучше, при этом основатель или руководитель бизнеса приносит пользу не только обществу, но и своему делу.

София ЖУРАВЕЛЬ, ученица медиашколы

«Академия телевидения».

Фото автора.