Благотворительность и меценатство российских предпринимателей как движущая сила общественного развития страны

Россия – уникальная, на мой взгляд, страна, где возможности любого человека, в том числе предпринимателя, безграничны. Благотворительность и меценатство играют значимую роль в развитии общества, культуры и искусства. Исторически российские предприниматели активно участвовали в поддержке различных сфер общественной жизни, эта традиция продолжается и в наши дни.

В разные эпохи люди, обладающие ресурсами, имеющие финансы, умеющие самостоятельно организовать производство, торговлю, сферу услуг, направляли свою деятельность на благо общества, способствуя развитию науки, образования, искусства и социальной сферы.

Влияние меценатства на общество

Благотворительность и меценатство оказывают значительное влияние на общество, решая важные социальные проблемы. Они способствуют развитию многих отраслей. Перечислю некоторые, на мой взгляд, самые важные.

1. Развитие культуры и искусства – финансирование театров, музеев, художественных школ и выставок помогает сохранить национальное наследие.

2. Поддержка образования – стипендии, гранты и финансирование учебных заведений дают возможность молодым талантам получить качественное образование.

3. Развитие науки – благотворительные фонды финансируют исследования, особенно в сфере медицины, что позволяет находить новые методы лечения опасных заболеваний.

4. Социальная защита населения – помощь малоимущим, инвалидам, сиротам и пожилым людям улучшает качество их жизни.

5. Экологическая безопасность – поддержка экологических инициатив помогает решать проблемы загрязнения окружающей среды и изменении климата.

Исторические примеры меценатства

В XIX столетии и начале XX века многие российские предприниматели внесли неоценимый вклад в развитие культуры и искусства. Они осознавали свою социальную ответственность и стремились не только развивать бизнес, но и оставлять значимый след в истории. Примеров известных меценатов, благотворителей много, но мне хочется остановиться на нескольких именах.

Павел Михайлович Третьяков – известный русский предприниматель и общественный деятель. Он начал собирать коллекцию русского искусства в 1850-х годах, стремясь создать общественное, всем доступное хранилище изящных искусств. В 1892 году он передал свою коллекцию и здание галереи Москвы, что стало основой Третьяковской галереи. Его вклад в развитие отечественной культуры трудно переоценить: благодаря ему сформировалась одна из крупнейших коллекций русской живописи, которая и сегодня остаётся национальным достоянием нашей страны. (Источник: https://www.tretyakovgallery.ru/about/history/sobiratelskaya-deyatelnost-p-m-tretyakova/?utm_source=chatgpt.com)

Савва Иванович Мамонтов известен как покровитель художников и артистов. В его подмосковном имении Абрамцево, которое он приобрёл в 1870 году, собирались такие мастера, как Серов, Врубель и Васнецов. Благодаря поддержке Мамонтова художник Васнецов смог создать знаменитые произведения в духе русской старины, в том числе росписи Владимирского собора в Киеве. Кроме того, Мамонтов основал Московскую частную русскую оперу, поддерживая талантливых исполнителей, включая Фёдора Шаляпина. Также благодаря Савве Ивановичу были построены многочисленные ветки железной дороги, в том числе и на русском Севере. Строительство железнодорожной ветки через тундру виделось ему необходимой частью программы освоения этого богатейшего региона. В своей правоте он сумел убедить не только коллег, но и министра финансов С.Ю. Витте, и государя императора Николая II. Для этого на Нижегородской выставке в 1894 году он своими силами открыл павильон, посвящённый русскому Северу, в оформлении внутреннего убранства которого участвовали художники Врубель и Коровин. (Источник: https://www.miloserdie.ru/article/savva-mamontov-isklyuchitelnyj-tip/)

Савва Тимофеевич Морозов, представитель известной купеческой династии, оказал значительную поддержку Московскому академическому художественному театру МХАТ. Он финансировал строительство нового здания театра и оснащение его современным оборудованием, а также поддерживал издание социал-демократической газеты «Искра». Помимо культуры, Морозов также занимался благотворительностью, направляя значительные средства на поддержку рабочих в тяжелых экономических условиях. (Источник: https://virt.museummhat.ru/mhot?utm_source=chatgpt.com)

Дмитрий Петрович Боткин – предприниматель, коллекционер, потомственный почётный гражданин. Совладелец чаеторговой фирмы «Петра Боткина сыновья». Председатель Московского общества любителей художеств (1877—1888), член Московского художественного общества, почётный член петербургской Академии художеств. Давно увлекался коллекционированием картин, и еще к 1882-му в его собрании было больше сотни полотен. Одну из картин из своей коллекции — «После грозы» Федора Васильева — он подарил Третьяковской галерее. Дмитрий Боткин не забывал о благотворительности: помогал Арнольдовскому училищу для глухонемых и Александровскому коммерческому училищу, где юношей из купеческих, мещанских, ремесленных и крестьянских семей обучали торговому делу. (Источник: https://www.mos.ru/news/item/86792073/)

Современные формы благотворительности

В наши дни XXI века предприниматели продолжают традиции меценатства, поддерживая различные социальные и культурные инициативы. Несмотря на изменения в экономической и социальной структуре общества, благотворительность остаётся важной частью деятельности многих современных бизнесменов. Какие же имена известны в нашем Заполярье? Кто является неутомимым тружеником, созидателем, отдающим все силы на развитие людей вокруг?

В Мурманской области одним из примеров бизнесменов с активной общественной позицией является Константин Сергеевич Котловский – председатель организации «Опора России», активно взаимодействующей с молодёжью. 21 января 2025 года он участвовал во встрече с юными журналистами из мурманской медиашколы «Академия телевидения», где обсуждались вопросы предпринимательства и социальной ответственности. Константин Котловский организует образовательные программы, направленные на развитие молодёжных инициатив, привлекает внимание к проблемам экологии и устойчивого развития региона.

Например, мне запомнились слова бизнесмена о том, что в России не принято афишировать благотворительные проекты. «Счастье любит тишину, и добро тоже любит тишину», - сказал Константин Сергеевич на пресс-конференции.

Рассмотрим другой пример — деятельность благотворительного фонда «Добрый мир», основанного предпринимателем Александром Терлецким. В марте 2023 года в Мурманске благодаря его инициативе и вложениям была открыта благотворительная столовая «Благодельня», способная принимать до 55 тысяч человек в год. Ежедневно столовая обслуживает от 170 до 220 человек (по данным за 2023 год), предоставляя бесплатные обеды нуждающимся. Проект стал примером социальной ответственности бизнеса и привлек внимание других регионов как эффективная социальная модель.

Мне нравится подход Александра Викторовича к организации собственного бизнеса на Севере и к общественным делам. Я считаю, что помогать нуждающимся – задача каждого из нас. А когда дело организовано деловым человеком, поставлено на рельсы благотворительности, связано с регулярной поддержкой малоимущего населения, это заслуживает огромного уважения.

Многие крупные компании, такие как «Сбербанк», «Лукойл», «Яндекс» и другие, активно участвуют в благотворительности, улучшая жизнь в нашей стране. Они не только финансируют образовательные программы, медицинские исследования, поддержку детей-сирот, помощь ветеранам, экологические проекты, но и устраивают различные акции, мероприятия, встречи. Все их дела, направленные на урегулирование социальных проблем и расширение возможностей других людей, являются примером для других неравнодушных предпринимателей. Благодаря таким совместным усилиям жизнь в России станет ярче, проявляя новые возможности.

Выводы

Таким образом, как в прошлом, так и в настоящем, предприниматели играют ключевую роль в развитии общества через благотворительность и меценатство. Традиции меценатства, заложенные российскими предпринимателями в XIX–XX веках, продолжают оказывать влияние на современное общество. Поддержка культуры, искусства и социальных инициатив остаётся важной частью деятельности многих бизнесменов, способствуя развитию социума и улучшению качества жизни.

Благотворительность — это не только способ помочь нуждающимся, но и мощный инструмент формирования гармоничного, образованного и культурного общества. Чем больше людей и компаний будут вовлечены в меценатскую деятельность, тем более развитым и социально ориентированным станет наша страна.

Елена СКОРОХОДОВА, ученица медиашколы

«Академия телевидения».

Фото автора.