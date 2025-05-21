Недавно ученики «Академии телевидения» посетили церемонию награждения отличников ежегодной акции «Тотальный диктант», которая прошла в Мурманском арктическом университете. В числе счастливчиков, которые оказались в стенах самого престижного вуза нашего региона, была и я.

Мне очень понравилась аудитория. Несколько рядов рабочих мест, расположенных друг над другом, спокойно вмещают достаточно большое количество студентов, а расположиться можно на удобных белых креслах, сиденье которых откидывается.

Безусловно, организация церемонии была на высшем уровне. Сначала ценные призы вручили самым маленьким участникам, которые писали «Недиктант», а уже потом перешли к награждению взрослых. Как оказалось, в числе 20 отличников этого года была и Ольга Геннадьевна Згазинская — наш любимый преподаватель, с чем я её и поздравляю.

По окончании мероприятия мы сделали несколько фото на память. Было очень интересно окунуться в университетскую атмосферу. Главное – мы поняли, что быть грамотным модно!

Дарья ОРЕШНИКОВА (15 лет).