Диалог поколений: юнкоры задают вопросы предпринимателям

Пресс-конференция с представителями «ОПОРЫ РОССИИ».

21 января 2025 года в «Академии телевидения» состоялась пресс-конференция с мурманскими предпринимателями Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

В ходе встречи юные журналисты пообщались с председателем организации Константином Котловским, а также бизнесменами Алексеем Кривенко и Владимиром Юдкиным. Во время встречи были затронуты вопросы перспектив в работе предпринимателей и трудностей, с которыми можно столкнуться при ведении частного бизнеса, важности волонтёрства и благотворительности, способов привлечения клиентов, поиска вариантов сотрудничества и другие.

Особое внимание привлекла тема качеств, которые нужно вырабатывать предпринимателям, чтобы быть успешными.

Также на пресс-конференции присутствовала организатор Всероссийского конкурса по истории предпринимательства в Мурманской области Юлия Приказчикова. Она рассказала юным журналистам о проведении конкурса, его целях и дополнила тему благотворительности в среде успешных представителей бизнеса.

Пресс-конференция в «Академии телевидения» стала не только площадкой для диалога, но и ценным уроком для будущих журналистов. Участники встречи смогли получить реальное представление о сложностях и возможностях предпринимательства, о роли благотворительности в обществе, а также завязать полезные контакты с представителями бизнеса на Мурмане.

Елена СКОРОХОДОВА, ученица «Академии телевидения» (14 лет).