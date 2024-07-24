Эссе: Моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения

Мурманская область. Край, где солнце может не показываться месяцами, а потом озарять своими лучами бескрайние просторы тундры круглые сутки. Здесь природа диктует свои правила, и время течёт по-особенному. Я, как и многие северяне, привыкла жить будущим: ждать полярного дня, мечтать о тёплом отпуске, строить планы на долгие зимние вечера. Но однажды всё изменилось.

Мурманская область. Край, где солнце может не показываться месяцами, а потом озарять своими лучами бескрайние просторы тундры круглые сутки. Здесь природа диктует свои правила, и время течёт по-особенному. Я, как и многие северяне, привыкла жить будущим: ждать полярного дня, мечтать о тёплом отпуске, строить планы на долгие зимние вечера. Но однажды всё изменилось.

Это произошло в вечерний час в августе, ближе к его завершению. Я бродила по лесу, наслаждаясь последними тёплыми деньками. Воздух был пропитан ароматом прелой листвы и хвои, а под ногами шуршал разноцветный ковер из листьев. И тут, на залитой солнцем поляне, я увидела его – северное сияние.

Оно было не таким ярким и танцующим, как зимой. Скорее, это было нежное свечение, розовато-зелёная дымка, разлившаяся по небосводу. В тот момент я забыла обо всём: о планах, о заботах, о будущем. Была только я и эта завораживающая красота. Именно тогда я впервые по-настоящему почувствовала момент.

Этот опыт стал для меня переломным. Я начала обращать внимание на красоту, которая окружала меня каждый день: на суровое величие скал, на зеркальную гладь озёр, на мерцание звёзд в морозном небе. Я научилась ценить мимолетные мгновения: первый снег, розовый рассвет над тундрой, крики чаек над морскими волнами.

Жизнь на Севере научила меня быть терпеливой. Мы, северяне, привыкли ждать. Ждать солнца, ждать тепла, ждать чуда. Но теперь я знаю, что ждать нужно не только больших событий. Чудо – оно здесь и сейчас. В шёпоте ветра, в игре света на снегу, в улыбке случайного прохожего.

Теперь я стараюсь ловить эти моменты. Запечатлеть их в памяти, в фотографии, в стихах. Ведь жизнь – это не только ожидание будущего, но и бесконечная череда уникальных, неповторимых мгновений. И именно они, эти мгновения, делают нашу жизнь яркой, наполненной смыслом и любовью. Любовью к родному краю, к близким, к жизни во всех её проявлениях…

Словами сложно передать всю магию Севера. Пусть эти фотографии станут окном в этот удивительный мир, а мои стихи - путеводной нитью по его красоте.

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ

(фото 1, фото 2)

Солнце над сопками сияет,

Нежно ласкает край земли.

Ночь отступает, забывает,

Как погружала мир во сны.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

(фото 3, фото 4)

В небесах холодных, тёмных

Вальс огней, игра теней.

Вспышки яркие, огромные

Шлют привет из звездных дней.

НАУЧИСЬ ЖИТЬ, ЛОВЯ МОМЕНТ!

(фото 5, фото 6. фото 7)

Застыла тундра в снежной пелене,

Вдали мерцают сопки синевой.

Здесь время медленней течёт во сне,

И учит красоте суровой, неземной.

Не жди, когда растают льды зимы,

И солнце засияет в вышине.

Лови моменты северной мечты,

Что брезжат светом в снежной тишине.

В морозном воздухе, хрустальном и прозрачном,

В узорах инея на окнах поутру,

В сиянии небесном, ярком, полуночном,

Краса Севера, как дар, предстанет вдруг.

Забудь о суете, о быстротечной жизни,

Вдохни глоток свободы ледяной.

Здесь, на краю земли, где снег искрится,

Ты научишься жить, ловя момент любой.

Автор: Ульяна ЗАЙЦЕВА, 16 лет.

Фото автора.