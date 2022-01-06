Информировать и решать проблемы жителей Мурманской области - репортаж Виктории Пантилеевой из Центра управления регионом

Наша редакция уже сообщала о том, что участники проекта «Академия телевидения» побывали в конце 2021 года на экскурсии в Центре управления регионом Мурманской области. Ребята, мечтающие стать журналистами, узнали, как специалисты ЦУРа помогают взаимодействую коммунальных служб, органов муниципальной власти с жителями региона.

Своими впечатлениями от этого познавательного визита делится участница проекта «Академия телевидения» Виктория Пантилеева.

Приближаемся к музею. Первое, что бросается в глаза, иллюминация на здании Центра управления регионом Мурманской области (ЦУР)? сопки, лес, звёздное небо и, конечно же, северное сияние. Ярко-синий цвет резко выделяется по сравнению с серыми зданиями, которые окружают центр. Здание буквально светится! Проходим через железные ворота. Теперь можно поближе рассмотреть художественную подсветку: деревья и кустарники, яркие звезды, которыми усыпана вся фронтальная часть ЦУРа. Вдруг картинка поменялась. Теперь на ней мы увидели отвесные скалы, озера, белых чаек и солнце. Благодаря этой анимации двухэтажное здание оживает, выделяется в этом микрорайоне областного центра.

Заходим внутрь, оказываемся в белоснежном помещении. Нас встречает приветливая девушка в белой рубашке, которая сидит за белой стойкой, а перед ней компьютер с внушительным экраном, стопка аккуратно сложенных бумаг, принтер, телефон, маленький календарик. Над стойкой висит огромная яркая вывеска «ЦУР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ».

В помещении повсюду стоят мягкие оранжевые и зелёные пуфики, сбоку висит монитор, большие окна создают ощущение простора.

Дверь открывается и к нам выходит мужчина средних лет с синем строгого покроя костюме, красном галстуке и маске. Это Алексей Медведев - руководитель Центра управления регионом, который выступит в роли экскурсовода – учителя.

«Пора бы начать наш урок, как вы считаете?», - заметил Алексей Медведев.

Мы попадаем в длинный коридор, на стенах которого висит множество табличек разного размера: есть огромные - длиной до метра, есть и маленькие - по 30 см. Надписи и картинки на табличках связаны с городом и областью: «Самый северный незамерзающий порт России», «Инвестиционный портал Мурманской области». В виде мини-диаграмм и графиков показано число поступивших жалоб от северян, уже решённых проблемах, проценты по перевозке грузов морским транспортом, количество использования бюджетных средств. Справа висит сенсорный экран, который занимает полстены. Множество вкладок позволяет выбрать необходимую информацию и подробно изучить её. Огромный массив данных разбит на разделы, например, ЖКХ и энергетика, социальная сфера, судостроение и судоремонт, туризм и другие.

Проходим в следующий зал и первое, что бросается в глаза, разноцветное северное сияние. Уже потом понимаешь, что это проектор во всю стену, который демонстрирует это явление природы. Комната посвящена туризму. Свет в этом зале приглушен, наверное, потому что здесь представлено множество светодиодных рам и экранов, которые лучше всего смотрятся в темноте. В центре одной из стен красуется светящаяся карта Кольского полуострова. Небесно-голубым цветом светятся озера и реки, нанесены знакомые названия городов и посёлков родного региона. Вокруг карты висят таблички с количеством музеев, природных достопримечательностей и памятников культуры. Одно из самых удивительных, что есть в этом комнате, — это стойка, которая встроена в стену. Выглядит она в точности как телефон, только размером с десятилетнего ребёнка. Она полностью автоматизирована.

«Она представляет собой полноценный туристический портал, только в мобильной версии», - объясняет нам Алексей Медведев. – Здесь можно заказать экскурсию или проложить маршрут до конкретного места в Мурманской области».

Познавательная экскурсия продолжается. Мы проходим через арку и небольшой коридорчик, проходим в комнату, где снова видим экран в полстены, и снова информационные таблички. На этот раз экран не сенсорный. Он показывает мониторинг уборки территорий в реальном времени. На нём можно в любой момент увидеть, какое количество техники выходит на уборку, например, Мурманска.

Здание похоже на лабиринт. Вроде бы мы ходим по одному помещению, но каждый раз попадаем в новый зал или комнату. В следующем мини-зале собирается и обрабатывается информация, посвящённая жалобам и вопросам населения. У стены стоит небольшой экран в белой рамке, который подсвечен белой светодиодной лентой. Нам разрешили по нему «потыкать», чем ученики «Академии» активно воспользовались.

«Сообщения поступят на это рабочее место, мы их получим и направим специалистов для разрешения возникшей проблемы», - даёт пояснения наш экскурсовод.

На стене, под потолком висит табличка с надписью «Наш Север». Кроме табличек есть и тематические картинки снегоуборочных машин, человечков, снежинок. Даже QR-коды висят на стенах.

«А вот и последний зал!», - шепчет мне на ухо одноклассница. Маска неприятно щекочет нос и уши. Это помещение как будто состоит из табличек и схем. Ими буквально увешаны все стены - от пола до потолка. Они разного размера. Какие-то с диаграммами, какие-то с рисунками. «Единая цифровая платформа управления регионом», «Метрики и эффекты», «340 рабочих показателей», «Мониторинг эффективности органов власти»…

Интересная экскурсия подходит к концу.

Будущие журналисты берут интервью у Алексея Медведева. А это не так-то просто – надо быть в теме.

Смельчак Платон берёт в руки ярко-оранжевый микрофон. Включается камера. Первый вопрос, второй… «Вроде бы и не так страшно», - смеется парень. Все улыбаются и показывают «палец вверх».

После ознакомительного занятия я пришла к выводу, что если бы нас не пригласили на экскурсию в ЦУР, то для меня это светящееся в мурманской мгле здание так и осталось бы чем-то недоступным и непонятным. Я бы никогда не подумала, что каждый желающий может там побывать. Никогда бы не узнала, что есть портал «Наш Север», на который каждый житель нашего региона может обратиться с жалобой и отправить заявку. Я теперь чётко понимаю, что Центр управления регионом помогает выстроить оперативное взаимодействие между органами власти и простыми людьми, помогает решать многие частные и муниципальные вопросы и проблемы быстро и качественно, обеспечивая при этом и обратную связь.