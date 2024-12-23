Как не «утонуть» в предновогодней суете, или Несколько полезных советов перед Новым годом от Дарьи Орешниковой

Конец декабря – ответственный и прекрасный период. Многие из нас в это время стараются закончить все дела, которые накопились в конце уходящего года, намечают планы на новый год. А предновогодняя суета может приносить не только радость, но и слёзы, если к волшебному празднику не подготовиться заранее.

Например, надо заранее нарядить ёлку, развесить рождественские носочки и подготовить подарки родным и друзьям. Но как всё успеть, если праздник уже совсем скоро, а у вас ещё совершенно ничего не готово? Надеюсь, что в этом помогут мои советы, которыми я делюсь, основываясь на собственном опыте.

Безусловно, самое важное – купить или сделать подарки. Хорошо бы этим озаботиться уже в начале месяца, так как велика вероятность того, что ассортимент праздничных вещичек в магазинах к 31 декабря станет значительно хуже. Точно так же и с выбором украшений на новогоднюю ель. Возможно, что вы уже не найдёте ничего подходящего, что заметно может испортить предновогоднее настроение. Но не надо отчаиваться!

Главная красавица долгожданной ночи – ёлка! Дерево надо наряжать, когда все члены семьи соберутся вместе. Но не забывайте учесть вкусы каждого, пусть даже это будут несочетаемые оттенки шаров или несколько гирлянд сразу.

Не затягивайте с украшением новогодней ели, ведь у каждого наберётся ещё много разных дел в конце года.

Важно, чтобы месяц перед Новым годом прошёл так, как вам хочется. Поэтому не отказывайте себе в некоторых приятных удовольствиях. Например, почитайте хорошую книгу, чаще выходите на прогулку с друзьями или семьёй, не помешает и немного лени – постойте у окна, полюбуйтесь красотой нашего города, помечтайте.

Подготовить праздничный стол – тот ещё квест. Иногда хочется чего-то нового, необычного, но в итоге большинство из нас снова приготовит оливье. Поэтому желательно за неделю составить меню для праздничного стола, чтобы ничего не забыть и успеть закупить в магазине. Но не спешите готовить! Этим стоит заняться за два дня до праздника, иначе в вашем холодильнике может ничего не остаться к бою курантов.

Не повторяйте моих ошибок! Найдите время для подготовки к празднику, тогда новогоднее чудо обязательно состоится в вашем доме. Счастливого Нового года!

Дарья ОРЕШНИКОВА, ученица «Академии телевидения».