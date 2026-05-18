Как пережить ЕГЭ и не потерять себя: советы выпускниц для будущих абитуриентов

«ЕГЭ – это лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ», – фраза, которую скоро будет слышать каждый 11-классник, сидя на экзаменах.

Бояться её точно не стоит, так как ровно год назад я слышала то же самое. Сейчас вам может казаться, что ближайшие месяцы решат вообще всё ваше будущее, а от количества баллов зависит буквально вся жизнь. Но, как человек, который прошёл через это совсем недавно, могу сказать: ощущается это, правда, гораздо сложнее, чем оказывается на самом деле. У вас ещё есть время морально подготовиться к экзаменационному сезону и выдать свой максимум в бланках. И сейчас самое главное – не поддаваться панике.

До первых экзаменов остаётся всего несколько недель. В этот период я бы не советовала пытаться в срочном порядке зубрить абсолютно всё. Намного полезнее будет повторение уже знакомого материала и структурирование имеющихся знаний в систему. Смотрите интенсивы, прорешайте варианты, возвращайтесь к темам, в которых не уверены. Особенно важно ещё раз закрепить у себя в голове структуру каждого экзамена. Очень многие теряют баллы не из-за незнания предмета, а из-за невнимательности, непонимания формулировок и банальной спешки. Поэтому обязательно перечитывайте задания и перепроверяйте ответы.

Кстати, именно об этом в интервью мне рассказала прошлогодняя стобалльница по литературе Ксения Брусницына – выпускница Мурманского Международного лицея и нынешняя студентка БФУ. По её словам, успех, например, на ЕГЭ по литературе зависит не столько от количества прочитанных произведений, сколько от понимания структуры экзамена. И это действительно применимо почти ко всем предметам. Когда ты понимаешь логику заданий, критерии и требования экспертов, становится намного спокойнее. Ты начинаешь понимать, что именно от тебя хотят увидеть в бланках и работаешь строго в рамках системы.

Вообще, спокойствие сейчас – ваша главная сила. Я знаю, как сложно не накручивать себя в последние недели перед ЕГЭ. Кажется, будто все вокруг готовятся лучше, больше знают и уже уверены в своих баллах. Но правда в том, что переживают абсолютно все. Именно поэтому я очень советую заранее продумать для себя несколько возможных вариантов развития событий. Что вы будете делать, если получите высокие баллы? А если не доберёте несколько? А если придётся менять планы? Когда у вас есть хотя бы примерное понимание своих дальнейших действий, тревоги становится намного меньше.

Важно помнить и то, что низкие баллы – это не приговор. В 2026 году выпускники могут пересдать не один предмет, как это было в мой год сдачи ЕГЭ, а сразу несколько и использовать новый результат при поступлении.

Иногда ситуация меняется буквально за сутки: люди подают документы в другие вузы, забирают оригиналы, меняются конкурсные списки, а те, кто уже почти потерял надежду, в итоге поступают. Не менее важно поговорить об этом и с родителями. Их реакция во многом влияет на ваше состояние. Иногда школьники боятся даже не самих экзаменов, а страха разочаровать близких. Поэтому лучше заранее обсудить разные варианты исхода и напомнить себе и окружающим: ЕГЭ не определяет вашу ценность как человека.

Ещё один совет, который мне хочется особенно выделить: подавайтесь в максимально возможное количество вузов и рассматривайте не только Москву и Санкт-Петербург. Про регионы почему-то часто забывают, хотя именно там многие находят своё место. Та же Ксения Брусницына рассказывала, что в итоге выбрала Калининград вместо столиц – и именно там почувствовала себя комфортно.

Иногда даже менее очевидный вариант оказывается самым правильным. Не бойтесь оставаться в родном городе, не бойтесь перепоступать через год и не бойтесь менять планы. У каждого человека свой путь, и он не обязан быть идеальным с первого раза.

Сейчас, особенно в «TikTok» и других соцсетях, очень легко начать сравнивать себя с другими выпускниками. Кто-то ведёт блог о подготовке к ЕГЭ, кто-то выкладывает пробники на 95+ баллов, кто-то рассказывает о невероятной продуктивности. Но чужие успехи или неудачи никак не определяют ваши собственные. Сосредоточьтесь только на себе, на своём прогрессе и на том, что получается именно у вас. Даже, если вам кажется, что вы сделали недостаточно, то это не так. Если вы вложили хотя бы часть себя в подготовку, уже проделана огромная работа.

И, пожалуйста, не забывайте отдыхать. Не нужно сидеть за подготовкой сутками напролёт. Гуляйте, встречайтесь с друзьями, смотрите фильмы и сериалы, высыпайтесь. Правильное распределение времени намного важнее бесконечных часов за конспектами. Я до сих пор помню истории ребят, которые шли на пересдачу, оставались учиться в родных городах, хотя грезили о другом, или вообще меняли свои планы в последний момент. И очень часто в итоге всё складывалось для них самым лучшим образом. Даже с невысокими баллами люди поступают в хорошие вузы. Так случилось с моим нынешним одногруппником, который находился в самом конце списком на зачисление. Каждый день он то пропадал из них, то снова поднимался на строчку выше. Казалось, шансов почти нет, но в итоге он всё равно поступил, и теперь мы вместе студенты одного из ведущих ыузов страны. При этом у него был запасной план в виде другого университета, куда он мог спокойно поступить.

Поэтому не бойтесь препятствий, не бойтесь того, что чего-то не знаете, и не бойтесь напутствий учителей, которые иногда только сильнее запугивают перед экзаменами. Главное, помнить структуру, внимательно читать задания и не оставлять пустых мест в бланках. Даже, если сомневаетесь, всё равно пытайтесь дать ответ.

И самое важное: постарайтесь расслабиться за день до экзамена. Не пытайтесь за ночь выучить весь материал. Лучше выспитесь, спокойно соберите вещи и идите в ППЭ с максимально лёгким настроем.

ЕГЭ – это этап, через который просто нужно пройти и потом забыть, как страшный сон. Вы трудились весь этот год, а кто-то и намного дольше. И это уже заслуживает уважения.

Наверное, лучше всего финальную мысль сформулировала Ксения в конце нашего разговора: «Сейчас уже поздно полностью менять свою подготовку, но за оставшееся время можно очень хорошо структурировать знания. А самое главное – успокоиться и принять ситуацию. Другой в этом году уже не будет».

Дорогие школьники, просто помните, что ЕГЭ – это только жизненный этап. И каким бы ни оказался результат, всё обязательно сложится именно так, как вам нужно.

Софья КЛИМКОВА.

Фото автора.