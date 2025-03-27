«Книжный блог как новая литературная критика»: юные журналисты расширяют свой кругозор

Тимур Шеряков, библиотекарь молодёжного центра «БиблиоДвиж» провёл для учеников курса «Авторы текстов» образовательного проекта «Академия телевидения» (телекомпания «Арктик-ТВ») интерактивную лекцию «Книжный блог как новая литературная критика».

25 марта в рамках Недели детской книги ученики «Академии телевидения» узнали о книжных блогах.

Тимур Шеряков, библиотекарь молодёжного центра «БиблиоДвиж» провёл для учеников курса «Авторы текстов» образовательного проекта «Академия телевидения» (телекомпания «Арктик-ТВ») интерактивную лекцию «Книжный блог как новая литературная критика».

Юные журналисты узнали, например, как и почему книжные блогеры стали новыми критиками. Ребята с интересом послушали о роковой роли фантастики в разрушении привычной иерархии литературы, обсудили тему о том, как изменилось восприятие книжной культуры в XXI веке и как трансформировались функции литературной критики в современном обществе.

Лекция дала возможность ученикам «Академии» познакомиться с основами написаний рецензий, стратегиями ведения и продвижения книжных блогов в социальных сетях, а также научиться лучше ориентироваться в современной литературе, для которой уже нехарактерны привычные каноны и иерархии.

Фото Романа ЗГАЗИНСКОГО и Ольги ЗГАЗИНСКОЙ.