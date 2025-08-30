«Жизнь, отданная Северу…»: вечер, посвящённый 90-летию писателя Виталия Семеновича МасловаОПАСНОСТИ ДОЛГОВ В МИКРОЗАЙМАХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЁМЩИКАМ
Молодёжь покоряет снежные вершины, или Сноуборд на Кольской земле

Для молодёжи Кольского полуострова сноуборд – это не просто спорт, а целая философия. Это возможность вырваться из обыденности, почувствовать свободу движения, адреналин, объединение с природой и её стихией.

Кольский полуостров - край вечной мерзлоты, полярного сияния и суровой, но завораживающей природы, стал точкой развития для любителей зимних видов спорта. Особенно ярко это проявляется в развитии сноубординга среди людей разных возрастов, в том числе молодёжи Мурманска и Кировска.

Спорт- очень важная и порой неотъемлемая части нашей жизни. Наш регион, славящийся своими уникальными ландшафтами и обилием снега, предоставляет идеальные условия для тех, кто хочет освоить или отточить свои навыки в зимних видах спорта, лыжах и сноубординге.

Склоны Хибин в Кировске  известны своими разнообразными трассами: от пологих - для новичков, до крутых и необъятных - для более опытных спортсменов и любителей, ищущих новых ощущений и адреналина. Снежные трассы привлекают сюда не только местных, но и приезжих райдеров.

Местные спортивные школы активно развивают сноуборд-культуру, организуя тренировки, соревнования и фестивали. Молодые спортсмены тренируются с упорством, побеждая на масштабных соревнованиях. Совместно с любителями, они продвигают культуру данного спорта в массы, привлекая всё больше людей.

Местные спортивные школы активно развивают сноуборд-культуру, организуя тренировки, соревнования и фестивали. Молодые спортсмены тренируются с упорством, побеждая на масштабных соревнованиях. Совместно с любителями, они продвигают культуру данного спорта в массы, привлекая всё больше людей.

Сноубординг - это отличная тренировка для всего тела. Он задействует мышцы кора, ног, спины, улучшает равновесие, реакцию и координацию.

Однако, это ещё и способ самовыражения. От выбора уникального дизайна доски и выделяющейся экипировки - до особого стиля катания и выбора музыки. И каждый райдер находит свой способ проявить индивидуальность. Это не столько следование моде, сколько создание собственного образа, что очень важно и востребовано среди молодёжи. 

Культура сноубординга пропагандирует свободу, независимость и умение наслаждаться каждым моментом. Это занятие, которое позволяет тебе быть собой, расширять границы возможного и создавать воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Сноубординг в Мурманской области - это символ активной, современной и смелой молодёжи, которая не боится холода, готова преодолевать трудности и черпать вдохновение в красоте северной природы. Это движение, которое объединяет людей, заряжает энергией и дарит незабываемые эмоции.

Галицкая МИРОСЛАВА (17 лет).

Фоторепортаж   автора.

 

