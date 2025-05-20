Мурманск времён войны: впечатления об иммерсивной экскурсии «Город, который не сгорел»

18 февраля 2025 года ученики «Академии телевидения» посетили иммерсивную экскурсию «Город, который не сгорел». Это было для всех невероятное погружение в эпизоды Великой Отечественной войны. Нас встретила и сопровождала на всём пути гид Екатерина Мавлютова. С помощью фотографий в её руках и аудиоспектакля, который мы услышали в наушниках, открылись страшные страницы нашего города в июне 1942 года… Когда угасла надежда, осталась лишь вера. Юные журналисты поделились впечатлениями об услышанном.

Даша Орешникова

Аудиоэкскурсия по улицам Мурманска — захватывающее путешествие-спектакль в «Город, который не сгорел». События произошли во время Великой Отечественной войны, 18 июня 1942 года, когда на столицу Арктики вражеские самолёты сбросили множество «зажигалок», бомб, снарядов. Тогда почти все люди, проживающие в Мурманске, остались без крыши над головой, а многие лишились жизни, спасаясь из огня.

Это было обычное летнее утро. Мужчины собирались на работу, мамы отводили детей в детский сад и тоже спешили по своим делам. До трагедии оставались считанные часы. В 11 часов утра недалеко от Абрам-Мыса была замечена большая группа чёрных самолётов, стремительно приближавшихся к городу. Объявили воздушную тревогу! Всё произошло за несколько минут — фашисты не оставили от Кировского района ничего. Полыхали бараки, столбы огня поднимались почти до четвёртого этажа. Единственные сооружения, которые не сгорели, это дома по улице Челюскинцев, 9, Володарского, 4 и Карла Маркса, 10 (ныне дом №6/1) и 12 (сегодня №8/2). А в одном из них находилось убежище, куда спрятались дети. Их эвакуировали наверх, к Семёновскому озеру, везя в кузове, покрытом брезентом, через дым и пожары. Заезды прошли успешно – дети встретились с родителями. Ребята не плакали. Все понимали, что шла самая страшная, самая кровопролитная в истории человечества война…

Но скоро зима, а немцы уничтожили всё. Под землёй от пожарищ даже запёкся картофель. Землянки мурманчане выкопали быстро, создали общие кухни. Люди помогали друг другу как могли и вместе выстояли.

После войны всего за 15 лет Мурманск приобрёл современный облик. Дома, уцелевшие в пламени, отреставрировали, а всё то, что сгорело, восстановили.

Мы всегда будем помнить героический подвиг народа, защитившего нас от фашизма.

Когда я слушала аудиоспектакль, то полностью погрузилась в сюжет. Мне было очень страшно, в горле встал ком. Над нами зажгли бенгальский огонь, который был очень похож на зажигалку. Тогда в моей голове пронеслось множество мыслей, но лишь одна закрепилась надолго: «Я не хочу умирать».

Благодарю за столь необычную экскурсию!

Лена Скороходова

Эта аудиоэкскурсия была необычна тем, что содержание её было правдивым. Мы прикоснулись к историческим хроникам ужасов военных дней. Я услышала крики детей, звуки вражеских самолётов, бомбивших Мурманск, обеспокоенные голоса жителей города. Всё это заставило меня почувствовать панику, будто я сама побывала в горящем Мурманске в тяжёлые июньские дни 1942 года и увидела разрушения своими глазами…

И всё же было большим облегчением осознавать, что мы живём в другое время, смотреть на красивые виды современного города-героя, который не сгорел, а возродился и стал жить в мирные годы. Мурманск был отстроен буквально заново после войны. И сейчас он выглядит очень красиво и современно, будто бомбёжек и пожаров не было. Но этот период, когда столица нашей области была сожжена фашистами с воздуха, не должен быть забыт.

Спасибо за погружение в историю!

Соня Климкова

Аудиоэкскурсия, как знакомство с историей и местами родного города, стала для меня настоящим открытием. Организаторы постарались с помощью тщательного монтажа передать атмосферу вторжения немецкой армии в 1941-1942 годах на территорию Кольского полуострова и ужас воздушных атак на Мурманск. Ведущая облачилась в плащ, будто она участник боевых действий, а в сумке носила фотографии героев и тех улиц, которые пострадали от бомбёжек врага. На снимках мы видели сплошные развалины, но, подняв головы, смотрели на уже восстановленные здания Мурманска.

И вот наша группа остановилась. Экскурсовод достала два бенгальских огня и предложила зажечь их. Яркие искры перед глазами и звуки в наушниках «погибающего» города вызвали мурашки по коже и помогли воображению дорисовать пожары, хаос.

Каждому мурманчанину стоит посетить эту экскурсию и узнать, почему 80 лет назад наш любимый город всё же не сгорел.

Илья Пастухов

Мне надолго запомнится эта аудиоэкскурсия по центру Мурманска, улицы которого были разрушены, но пережили страшные дни Великой Отечественной войны. Я заметил, что в доме №10 на улице Карла Маркса окна были разного размера. Это было специально подготовлено для того, чтобы не было видно ванн. Люди тогда сами выбирали, как делать рамы и окна.

В конце иммерсивной экскурсии мы зашли в кафе «Штолле», где нам налили чай и дали попробовать военное «лакомство» – чёрный ржаной хлеб, посыпанный сахаром. Да, сейчас кажется, что это не лучший десерт, но когда осознаёшь, что во время Великой Отечественной это было редкостью, то сразу становится вкусно и как-то приятно.

Степан Комендов.

Мне очень понравилось данное мероприятие: продуманная организация, прекрасный экскурсовод. Было интересно слушать военные записи разных голосов. Порой, когда мы погружались в те события, нам было страшно. Мы представляли себя беззащитными детьми, нуждающимися в помощи. Екатерина Мавлютова показывала нам фотографии военного Мурманска. Они были чёрно-белые.

Мы не просто ходили по городу-герою в наушниках, но и проникались особой гордостью за мурманчан, проявивших стойкость и мужество, стремление к Победе, настоящий патриотизм.

Маша Кокошкина

Меня очень впечатлили старания и тщательная подготовка экскурсовода Екатерины Мавлютовой. Она знала историю каждого дома в деталях, приготовила и показывала множество фотографий, даже взяла на экскурсию бенгальские огни, которые послужили имитациями зажигалок в военное время. Сделать интересной подачу материала – главная задача экскурсовода, и Екатерина Мавлютова с ней успешно справилась.

Такие мероприятия помогают сохранять память о Великой Отечественной войне. Благодаря этому путешествию в прошлое я и мои сверстники смогли узнать много нового об истории, которую написали наши прадеды.

Фото руководителя группы авторов текстов О.Г. ЗГАЗИНСКОЙ.