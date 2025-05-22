В Екатеринбург из Мурманска можно будет добраться на прямом рейсеНа очередном заседании Мурманской областной Думы заслушают отчёт губернатора о результатах деятельности регионального правительства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Академия телевидения22.05.25 15:35

Мы его теряем, или Даль и Ожегов, сорян!

Как-то в самый разгар 7-го класса мы с моей подругой Таней решили отправиться прогуляться по школе. Пройдя мимо нескольких кабинетов, мы остановились у библиотеки.

— Даш, а что ты сейчас читаешь? — спросила у меня Таня.

— Решила, что очень важно перечитать «Маленького принца»…

И тут моё ухо улавливает диалог двух пятиклассниц:

— Да что ты агришься! Я же по рофлу! Твоя новая аватарка просто топчик!

— А, по-моему, кто-то только что при всех забулил меня за эту фотку, или я что-то путаю?

— Бро, сорян, это…  э-э-э, случайно вышло…

— Ну раз случайно, то и лови вайб одна!

И девочка убежала, закрыв лицо руками.

— Так вот, я считаю, что «Маленький принц» помогает привить детям чувство ответственности за того, кого мы приручили, — продолжила я. — А ещё Экзюпери показывает, как на самом деле устроен мир. Для него важны не материальные ценности, а внутренние, человеческие…

— Ой, смотри, Соня новую фотку запостила. Надо лайкнуть!

— Как же ты не понимаешь, если мы будем общаться на языке молодёжи, то наш великий и могучий русский язык иссякнет. Новые, непонятные слова просто вытеснят то, что собиралось веками. Или ты хочешь сказать, что Даль и Ожегов напрасно отдали свою жизнь? Они составляли словари ради нас - современных людей, чтобы мы хранили исконно русскую культуру!

— Пожалуйста, не агрись! Ты сама знаешь, что подростков уже не поменять!

— Да, но… Есть вещи, которыми нужно гордиться. И одна из них — наш язык! Своей красотой он превосходит любые молодёжные словечки. Запомни: важно сохранить то, что копилось веками. И если каждый ребёнок будет употреблять в своей речи всякий словесный мусор, язык исчезнет.

— Ладно, пойдём хавать!

Я не стала продолжать спор. Было понятно, что Таня — одна из тех, кто не ценит красоту родного языка.

До столовой мы шли молча, лишь в мыслях у меня пронеслось: «Мы его теряем!»

Дарья ОРЕШНИКОВА (15 лет).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Коми, Карелия и Архангельская область вошли в рейтинг северных регионов с наилучшим кадровым климатом-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Природный газ заменяет мазут: военные коммунальщики Северного флота продолжают модернизировать объекты теплохозяйства»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»