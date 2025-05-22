Мы его теряем, или Даль и Ожегов, сорян!

Как-то в самый разгар 7-го класса мы с моей подругой Таней решили отправиться прогуляться по школе. Пройдя мимо нескольких кабинетов, мы остановились у библиотеки.

— Даш, а что ты сейчас читаешь? — спросила у меня Таня.

— Решила, что очень важно перечитать «Маленького принца»…

И тут моё ухо улавливает диалог двух пятиклассниц:

— Да что ты агришься! Я же по рофлу! Твоя новая аватарка просто топчик!

— А, по-моему, кто-то только что при всех забулил меня за эту фотку, или я что-то путаю?

— Бро, сорян, это… э-э-э, случайно вышло…

— Ну раз случайно, то и лови вайб одна!

И девочка убежала, закрыв лицо руками.

— Так вот, я считаю, что «Маленький принц» помогает привить детям чувство ответственности за того, кого мы приручили, — продолжила я. — А ещё Экзюпери показывает, как на самом деле устроен мир. Для него важны не материальные ценности, а внутренние, человеческие…

— Ой, смотри, Соня новую фотку запостила. Надо лайкнуть!

— Как же ты не понимаешь, если мы будем общаться на языке молодёжи, то наш великий и могучий русский язык иссякнет. Новые, непонятные слова просто вытеснят то, что собиралось веками. Или ты хочешь сказать, что Даль и Ожегов напрасно отдали свою жизнь? Они составляли словари ради нас - современных людей, чтобы мы хранили исконно русскую культуру!

— Пожалуйста, не агрись! Ты сама знаешь, что подростков уже не поменять!

— Да, но… Есть вещи, которыми нужно гордиться. И одна из них — наш язык! Своей красотой он превосходит любые молодёжные словечки. Запомни: важно сохранить то, что копилось веками. И если каждый ребёнок будет употреблять в своей речи всякий словесный мусор, язык исчезнет.

— Ладно, пойдём хавать!

Я не стала продолжать спор. Было понятно, что Таня — одна из тех, кто не ценит красоту родного языка.

До столовой мы шли молча, лишь в мыслях у меня пронеслось: «Мы его теряем!»

Дарья ОРЕШНИКОВА (15 лет).