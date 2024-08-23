Нетронутая природа – это место силы

Знакомимся с работами учеников проекта «Академия телевидения». Видео и текст Мирославы Галицкой, ученицы курса «Я – журналист».

Природа – это то, что не было создано человеком. Это великий дар. Здесь царствует сама жизнь, тишина и гармония, неисчерпаемая энергия.

Работая или учась каждый день, выполняя одни и те же функции, неся на себе груз ответственности, мы порой застреваем в рутине, теряем силы, не знаем, где найти мотивацию, чтобы уверенно и легко двигаться дальше.

К чему это приводит?

Конечно, к ухудшению здоровья и общего самочувствия. Из-за плотных графиков, ежедневной суеты, бытовых задач и минимума выходных дней человек может потерять свой стимул к росту, впасть в депрессию.

Но из этого круга есть выход!

Остановитесь, задумайтесь о том, частью чего мы являемся. Человек - это часть природы, часть той самой необъятной жизни. Здесь, на потрясающих просторах нашей земли, нашего края с каждым шагом, с каждым вдохом мы погружаемся в мир спокойствия, умиротворения. Среди деревьев, пения птиц, журчания рек и озер наши силы восстанавливаются, мы чувствуем прилив бодрости.

Природа - это место нашей силы. Об этом мой видеоролик.

Мирослава ГАЛИЦКАЯ, ученица «Академии телевидения».