«Неважных матчей не бывает»

18 августа ученицы «Академии телевидения» посетили редакцию радио «Record» в Мурманске. Девушкам провели экскурсию, рассказали про нюансы работы на радио, а также дали возможность попробовать себя в качестве ведущих, начитав новость в звукозаписывающей студии — совсем как для эфира.

Знакомство с редакцией началось с кабинета директора Дмитрия Афиногенова. Он руководит не только радиостанцией, но и редакцией популярной группы в соцсети «ВКонтакте» «Регион51». Дмитрий рассказал о своей коллекции гитар с автографами кумиров и показал стену с фотографиями знаменитостей, которые так или иначе сотрудничали с радиостанцией и группой во «ВКонтакте» «Регион51». Они приезжали в студию, участвовали в эфирах или давали интервью после концертов. Здесь The Hatters, IOWA, Хабиб, Дора и многие другие.

В кабинете главного редактора гостям показали первый тираж книги о Владимире Высоцком и рассказали о предыдущем опыте работы с издательствами. Автор книги Юрий Бергер. Оказывается, даже это направление работы осваивает редакция, издавая такие уникальные издания.

«Работа коммерческого отдела – это постоянная игра на счёт, постоянные состязания…», - сказал Дмитрий, проводя экскурсию дальше.

Но самым долгожданным для гостей редакции стало знакомство со студией. Здесь ученицам «Академии телевидения» дали возможность самостоятельно начитать текст новости. Но перед этим — секреты дикторов, подготовка, пара репетиций. После — работа звукорежиссёра — и результат впечатляет. С помощью профессионалов у учениц всё получилось.

Далее гостей провели к радиоведущим, которые на тот момент находились в эфире и обсуждали новинки кино. Когда трансляция завершилась, девушкам удалось пообщаться и задать интересующие их вопросы уже знакомым по эфиру голосам. Они поделились советами, а шутками и добродушием сразу же расположили к себе. Уделили внимание и технической стороне эфиров - показали и рассказали о работе с программами в режиме реального времени. Ученицы с удовольствием сделали совместные фотографии на память об интересном знакомстве.

Эта экскурсия была первым прекрасным опытом девушек в сфере журналистики, из которого они почерпнули много нового. Теперь будущие журналисты навсегда запомнят, что «неважных матчей не бывает» не только в хоккее, но и на радио!

Софья Климкова, ученица проекта «Академия телевидения» (14 лет).