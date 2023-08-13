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Академия телевидения13.08.23 11:15

ОБЪЕКТИВ: путешествуя на Севере – открываешь целый мир

Север – необычный, Север – разный, Север – полный загадок. Я хочу познакомить вас с Севером – таким, каким увидела его я, путешествуя по уголкам Кольского полуострова зимой и летом.

Начнём с огромных заснеженных гор (фото 1 и 2).

Кировск - это своеобразный курорт, на котором можно любоваться прекрасным видом на заснеженные горы и прокатиться с ветерком на лыжах. Северный воздух наполняет душу энергией, а виды удивляют нас. После такого отдыха каждый останется доволен.

Второй объект внимания - наш Кольский залив (фото 3, 4 и 5).

Тут можно гулять часами, наблюдая за приливом и отливом, думая о течение времени. Во время отлива берег опустошается, на дне остаются больших размеров камни и северные морские водоросли. А какой тут воздух! Делаем вдох полной грудью и чувствуем, как все тело обволакивает любовь к нашему Северу.

Ещё одно удивительной красоты место – Териберка (фото 6, 7, 8, 9 и 10).

Сюда приезжают туристы со всего мира. Они платят немалые деньги, чтобы добраться к нам, увидеть эту красоту. А нам дана возможность доехать до Териберки за пару часов, дышать этим невероятным воздухом, гулять по песку, наслаждаться арктической природой. Особенно красивые виды открываются здесь в тёплое время года. Скалистые берега, огромные волны и хватающие за душу водопады - всё это мой родной Север. Начиная от песчаного берега, можно проделать небольшой путь до бурных водопадов. На пути вам встречаются необычайной красоты горы, речки и небольшие зеркальные озёра.

И вот она, конечная остановка на нашем пути – водопад (фото 11, 12 и 13).

Шум падающей воды впечатляет до мурашек, не говоря уже о виде, который открывается взору туриста со скалы.

Север - это не просто место на планете, это чудо света, которое оставляет след в наших сердцах. Приехав сюда, вы уже не сможете забыть о тех впечатлениях, которые он дарит каждому гостю. 

Мирослава ГАЛИЦКАЯ, ученица «Академии телевидения», 15 лет.

Фото автора.

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