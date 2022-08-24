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Академия телевидения24.08.22 12:00

От царства книг – к современному научному центру

Как говорил Рэй Брэдбери, без библиотеки у нас не останется ни прошлого, ни будущего. Именно эти слова я вспоминала, прогуливаясь по залам областной научной библиотеки нашего города. Забрела я туда случайно, когда гуляла по тротуарам улицы Софьи Перовской. В последний раз я была в библиотеке несколько лет назад. Помню хмурые бетонные стены и почти отвалившуюся штукатурку, что естественно, ведь за пятьдесят лет работы здание не подвергалось ни одному капитальному ремонту. К счастью, реставрация помещений удалась и теперь там смело можно оставлять несколько часов свободного времени, в одиночку или в компании друзей.

Как говорил Рэй Брэдбери, без библиотеки у нас не останется ни прошлого, ни будущего. Именно эти слова я вспоминала, прогуливаясь по залам областной научной библиотеки нашего города.

Забрела я туда случайно, когда гуляла по тротуарам улицы Софьи Перовской. В последний раз я была в библиотеке несколько лет назад. Помню хмурые бетонные стены и почти отвалившуюся штукатурку, что естественно, ведь за пятьдесят лет работы здание не подвергалось ни одному капитальному ремонту. К счастью, реставрация помещений удалась и теперь там смело можно оставлять несколько часов свободного времени, в одиночку или в компании друзей.

В здании четыре этажа и по каждому я проведу краткую экскурсию. На первом этаже расположен гардероб, кафе «БотаниК», где делают неплохой кофе, просторный зал со столиками, диванчиками и станцией для подзарядки гаджетов. Также присутствует книжная лавка, в которой можно приобрести издания местных авторов и большой зелёный стеллаж с книгами, которые можно взять бесплатно.

Второй этаж объединил зал отраслевой литературы и периодических изданий, зал художественной литературы. В первом зале вы можете взять на время журналы или газеты на любую тему, в том числе, на иностранных языках. Второй импонирует мне больше всего, ведь там есть не только классические произведения, но и современная подростковая литература, а также книги на английском языке, которые адаптированы под русскоязычного читателя, то есть имеют небольшой словарик внутри. А в музее занимательных наук «Фокус» можно весело провести время всей семьёй.

На третьем этаже находятся очень просторный конференц-зал и зал электронных ресурсов, где для работы есть несколько компьютеров, просторный стол и диванчики. Очень удачное место, чтобы устроить мозговой штурм с друзьями или одноклассниками, трудясь над каким-то проектом. На этом же этаже мой самый любимый зал во всём здании - зал искусств. Он хранит огромное количество биографических книг, книг про искусство фотографии и кинематографии, а также несколько полок комиксов и графических романов. Если вы пришли с друзьями, то можете уделить лишние полчаса на настольную игру, а если вы в одиночестве решили культурно развиться, то попросите включить вам какую-нибудь пластинку на виниловом проигрывателе.

Наконец, последний этаж. Он таит в себе несколько современных и удобных в использовании конференц-залов, зал-трансформер, в котором можно проводить массовые мероприятия любого уровня или же просто оценить картины северян. Не менее поражает зал «Русская Арктика», где вам предоставится доступ к самому большому в Мурманской области собранию краеведческих изданий.

В заключение хочу сказать, что если вы устали от шумных улиц, переполненных торговых центров, а разнообразия хочется, то добро пожаловать в нашу Мурманскую областную научную библиотеку, где вы всегда сможете найти себе занятие по душе!

 

Софья КЛИМКОВА, ученица проекта «Академии телевидения» (14 лет).

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