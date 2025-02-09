Мы ещё не всё знаем про нашу планету: новые находки палеонтологов в Северной и Южной Америке, а в Перу открыли 27 новых видов животных, включая рыб, насекомых и млекопитающихМарина Табейкина: движение к успеху у всех разное и каждый платит за него свою цену, или Чем мы жертвуем ради этого
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Академия телевидения09.02.25 19:00

Переоценённая сказка

«Финист. Первый богатырь» режиссёра Дмитрия Дьяченко – это фильм о фантастических приключениях первого Белогорского богатыря Финиста (Кирилл Зайцев), его помощника Мелехи (Сергей Лавыгин) и Бабы Яги (Юлия Пересильд).

Согласно сюжетному замыслу, главный герой должен был спасти Белогорье от нарастающей угрозы, но в неравном бою потерял зрение. Вернувшись в город, он замечает, что его поджидает новая опасность — бусурманы. Финист отчаянно пытается победить врага, но это едва не стоит ему жизни. Очнулся богатырь в плену на корабле, который вёз их с Бабой Ягой и Мелехой в чужие края. Там из рабства героев выкупил учёный Анариф (Фёдор Добронравов), специализирующиеся на механике и химии.

Но не так-то прост оказался добрый человек. Задумал он зверя, что лишил Финиста зрения, изучить. Попросив помощи у свиты богатыря, учёный, якобы, занялся изготовлением эликсира для омолаживания Бабы Яги по законам химии.

Тем временем компания уже подобралась к месту назначения и оказала мощное сопротивление чудищу. Ночью он превратился в красивую, но проклятую девицу Злату (Кристина Строителева). Финист попытался её освободить, но оказался рядом с ней в ящике. Вернувшись к Анарифу, свита столкнулась с его обманом: вместо науки он использовал волшебство. Узнав об этом, богатырь начал сражение, почти победил своего врага, но сбежал.

В поле учёный настиг компанию, и сражение продолжилось, но продлилось недолго. Всё потому, что страшное чудовище помогло Финисту одолеть Анарифа и, обернувшись Златой, вернуло ему зрение. А помочь Бабе Яге так и не смогли (постаревшую Ягу играла Елена Яковлева), и вся компания вернулась в Белогорье искать разгадку проклятия девушки.

Несмотря на великолепную игру актёров и совершенно фантастические декорации (чего только стоит черепаха, в которой Анариф выехал на поле боя), фильм показался мне незаконченным. Автор сценария не предусмотрел разгадку тайны проклятия Златы, из-за чего кинокартине не хватило полноценной хронологической последовательности.

Отдельное внимание хотелось бы уделить цветовой палитре. В целом приятные песочные оттенки видеоряда радовали глаз, но их было слишком много. Как кажется мне, в фантастических фильмах должна быть яркая картинка, лишь изредка разбавленная нежными, иногда тёмными тонами (например, «Летучий корабль», «Домовёнок Кузя» и «По щучьему велению»). А в ленте «Финист. Первый богатырь» всего лишь несколько раз появлялись зелёные и голубые цвета.

Задуматься заставила и лаборатория Анарифа. Во-первых, большое количество различных химических приборов постоянно отвлекали от происходящего на экране. Во-вторых, очень тёмное помещение и мало свободного места - в таких условиях нельзя работать. Да и пространство организованно плохо.

Таким образом, разрекламированная  сказка не оправдала моих надежд, о которых много говорилось в анонсах. Разочарование пришло на первых минутах просмотра. Это было не то, что ожидали многие зрители. Фильм оставил не самые приятные впечатления, и пересматривать его точно не стоит.

Дарья ОРЕШНИКОВА, ученица «Академии телевидения» (15 лет).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Количество вакансий в науке и образовании регионов СЗФО растёт год к году. Статистика по каждому – в обзоре hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире00:10«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Количество вакансий в науке и образовании регионов СЗФО растёт год к году. Статистика по каждому – в обзоре hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС может достигнуть максимума возможной выработки в ближайшие 3−4 года - директор КАЭС подвёл итоги работы предприятия-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика