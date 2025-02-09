Переоценённая сказка

«Финист. Первый богатырь» режиссёра Дмитрия Дьяченко – это фильм о фантастических приключениях первого Белогорского богатыря Финиста (Кирилл Зайцев), его помощника Мелехи (Сергей Лавыгин) и Бабы Яги (Юлия Пересильд).

Согласно сюжетному замыслу, главный герой должен был спасти Белогорье от нарастающей угрозы, но в неравном бою потерял зрение. Вернувшись в город, он замечает, что его поджидает новая опасность — бусурманы. Финист отчаянно пытается победить врага, но это едва не стоит ему жизни. Очнулся богатырь в плену на корабле, который вёз их с Бабой Ягой и Мелехой в чужие края. Там из рабства героев выкупил учёный Анариф (Фёдор Добронравов), специализирующиеся на механике и химии.

Но не так-то прост оказался добрый человек. Задумал он зверя, что лишил Финиста зрения, изучить. Попросив помощи у свиты богатыря, учёный, якобы, занялся изготовлением эликсира для омолаживания Бабы Яги по законам химии.

Тем временем компания уже подобралась к месту назначения и оказала мощное сопротивление чудищу. Ночью он превратился в красивую, но проклятую девицу Злату (Кристина Строителева). Финист попытался её освободить, но оказался рядом с ней в ящике. Вернувшись к Анарифу, свита столкнулась с его обманом: вместо науки он использовал волшебство. Узнав об этом, богатырь начал сражение, почти победил своего врага, но сбежал.

В поле учёный настиг компанию, и сражение продолжилось, но продлилось недолго. Всё потому, что страшное чудовище помогло Финисту одолеть Анарифа и, обернувшись Златой, вернуло ему зрение. А помочь Бабе Яге так и не смогли (постаревшую Ягу играла Елена Яковлева), и вся компания вернулась в Белогорье искать разгадку проклятия девушки.

Несмотря на великолепную игру актёров и совершенно фантастические декорации (чего только стоит черепаха, в которой Анариф выехал на поле боя), фильм показался мне незаконченным. Автор сценария не предусмотрел разгадку тайны проклятия Златы, из-за чего кинокартине не хватило полноценной хронологической последовательности.

Отдельное внимание хотелось бы уделить цветовой палитре. В целом приятные песочные оттенки видеоряда радовали глаз, но их было слишком много. Как кажется мне, в фантастических фильмах должна быть яркая картинка, лишь изредка разбавленная нежными, иногда тёмными тонами (например, «Летучий корабль», «Домовёнок Кузя» и «По щучьему велению»). А в ленте «Финист. Первый богатырь» всего лишь несколько раз появлялись зелёные и голубые цвета.

Задуматься заставила и лаборатория Анарифа. Во-первых, большое количество различных химических приборов постоянно отвлекали от происходящего на экране. Во-вторых, очень тёмное помещение и мало свободного места - в таких условиях нельзя работать. Да и пространство организованно плохо.

Таким образом, разрекламированная сказка не оправдала моих надежд, о которых много говорилось в анонсах. Разочарование пришло на первых минутах просмотра. Это было не то, что ожидали многие зрители. Фильм оставил не самые приятные впечатления, и пересматривать его точно не стоит.

Дарья ОРЕШНИКОВА, ученица «Академии телевидения» (15 лет).