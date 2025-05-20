Преодолевая нахлынувшие эмоции, или Отзыв о проекте «Дневник войны»

11 февраля 2025 года мы, ученики «Академии телевидения», посетили арт-библиотеку города-героя Мурманска, где приняли участие в акции «Дневник войны».

В отдельной аудиокомнате библиотеки мы по очереди с волнением зачитывали строки, написанные ветеранами, из книги «Дети войны вспоминают» Владимира Локтева, а также из других мемуаров о Великой Отечественной войне. Это был первый опыт чтения на микрофон. Нам было очень страшно читать о тех ужасах, которые пришлось пережить мурманчанам в 1940-е годы. Преодолевая нахлынувшие эмоции, мы всё-таки справились с этой ответственной задачей. Надеемся, что наш вклад в общее дело, связанное с патриотизмом и памятью о войне на Крайнем Севере, будет полезен всем. Такое не должно повториться и не должно быть забыто!

Илья ПАСТУХОВ (13 лет) и Степан КОМЕНДОВ (13 лет).