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Академия телевидения04.08.23 16:00

ПРОБА ПЕРА: «А что для вас Север?» - очерк про место моей силы

Задумывались ли вы, за что мы, жители Кольской земли, так любим Север? А за что можно любить свою Родину? Конечно, за то, что она есть! За её безграничной красоты природу, за такой порой мягкий и тёплый, а порой столь суровый климат. За героев, родившихся и живущих на твоей Родине. За великие открытия. Я люблю Север за всё. Именно Арктика стала моим домом. Здесь открываются самые невероятные пейзажи гор, лесов и морей...

Сделайте паузу, закройте глаза и подумайте: что значит для вас Север. Что вы представляете себе в первую очередь? Возможно, ваше воображение сразу рисует зимние узоры – снег, и не просто снег, а бескрайние белые ковры, северное сияние, а может, наши знаменитые места – Териберку, Кировск, мурманского «Алёшу». Для кого-то Север – это не зимние пейзажи, и тем более не популярные места, а кое-что личное - родная улица и школа, в которую ходил ребёнком. Для меня Север - моя Родина, место моей силы, место, в которое я влюблена, место, историю которого я хочу знать досконально.

Задумывались ли вы, за что мы, жители Кольской земли, так любим Север? А за что можно любить свою Родину? Конечно, за то, что она есть! За её безграничной красоты природу, за такой порой мягкий и тёплый, а порой столь суровый климат. За героев, родившихся и живущих на твоей Родине. За великие открытия. Я люблю Север за всё. Именно Арктика стала моим домом. Здесь открываются самые невероятные пейзажи гор, лесов и морей...

За Полярным кругом можно научиться ценить жизнь по-настоящему. Когда наступают скрипучие морозы и полярная ночь, всё живое будто замирает в ожидании какого-то чуда. И это ожидание в моих глазах прекрасно. Но дальше ждёт другая пора - весна! Встает солнце, а летом оно не сходит с неба вовсе. Пение птиц и шелест листьев, как услада для ушей. В это время медведи просыпаются, и их можно встретить у дорог. Погрелись на солнышке, поверили календарю, что на дворе июль, и тут бах и снег, а температура опускается до нуля. Думаешь, где-то жара, 30 градусов по Цельсию, а у нас капризы природы. Но эти капризы так необычны!

Не только за природу мы ценим и любим Север. Но и за людей, которые обладают настоящим северным характером, за наших земляков, которыми мы гордимся. Если бы не Георгий Ушаков, то не было бы у нас подробных карт острова Врангеля, архипелага Северная Земля, и нам бы не рассказывали на уроках географии об этнографических особенностях коренных жителей Севера - эскимосов и чукчей. Сам Ушаков знаменит как советский исследователь Арктики и автор 50 научных открытий! В 1926 году он отправился на остров Врангеля, его назначили руководителем этой экспедиции. С того самого момента он неразрывно связал свою жизнь с Севером.

Героя Российской Федерации генерала-майора Тимура Автандиловича Апакидзе тоже не пугали никакие морозы. Он стал первым палубным лётчиком-истребителем Северного флота. Ещё до своего перевода сюда, на Крайний Север, в 1991 году он уже проявил свою выносливость, мужество и отвагу. Тимур Апакидзе первым из строевых лётчиков совершил посадку истребителя СУ-27К на палубу «Адмирала Кузнецова». За это был представлен к высокому и почётному званию «Герой Советского Союза».

За всю свою жизнь Тимур Апакидзе выполнил более трёхсот посадок на палубу днём, ночью, а также в сложных метеоусловиях Заполярья, был одним из пяти лётчиков авиации ВМФ, выполнявших «кобру Пугачева». Его именем назвали улицу в населённом пункте, где я живу, - в Североморске-3, а также наш юнармейский отряд. Я считаю, что имя Тимура Апакидзе должен знать каждый житель нашего города и нашего региона. А ещё уверена, когда ты идёшь по улице, зная, в чью честь она названа, когда ты осознанно подходишь к изучению истории своего края, когда ты ценишь то, что не каждому дано понять – наш северный дух, нашу стужу и полярный день, нашу безусловную любовь к северной природе и зимой, и летом, то ты живёшь полной жизнью, дышишь полной грудью и способен сделать многое для своего края.

На моей Родине ещё множество интересных мест, людей и историй. И если у меня спросят, где бы я хотела жить в будущем, я отвечу - на Севере, потому что это место – мой дом, моя Родина, которая меня вдохновляет, меня учит и закаляет.

Ульяна Зайцева, ученица «Академии телевидения», 15 лет.

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