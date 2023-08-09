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Академия телевидения09.08.23 15:10

ПРОБА ПЕРА: «Алёша» стоит на страже

В Мурманске есть уникальная точка – холм Зелёный мыс. Мурманчане называют это место – «Место силы». Я был здесь летом.

С холма открывается потрясающий панорамный вид. Сопки на противоположном берегу Кольского залива раскрашены всеми оттенками зелёного.

Корабли плавно идут по водной глади, голубое небо и яркое солнце. Город как на ладони. Верхушки домов выглядывают из-за узких полосок зелени. Сам холм усеян мхом и разноцветным лишайником, кустиками черники и брусники, маленькими корявыми берёзками. Извилистые тропки пересекают друг друга и могут легко запутать путника.

На этом холме стоит мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», ласково названный мурманчанами «Алёша».

Я знал, что он огромный, второй по величине после Родины-матери в Волгограде. Фигура солдата видна практически с любого места в городе. Он смотрит на запад, откуда пришёл враг. У подножья монумента всегда горит Вечный огонь, лежат цветы.

Тогда я не задумывался, почему Зелёный мыс назван «Местом силы», а радовался редкому для нашего северного лета тёплому, солнечному дню, смотрел на город, слушал чириканье воробьёв и приглушённые звуки работающего морского порта.

Конец апреля.

Первый месяц (не удивляйтесь, на Севере апрель – первый весенний месяц) в борьбе весны с зимой за право занять своё место.

Я на Зелёном мысе у «Алёши». Пронизывающий ледяной ветер, хмурое небо и серая гладь Кольского залива встретили меня на вершине холма. Чёрные, как уголь, скалы и белые полоски снега подчёркивают округлый рельеф сопок. Кое-где тёмные проталины уже отвоевали возвышенности у просевших сугробов, оголив кривые стволы березок. Не слышно чириканья воробьёв. Только резкие звенящие звуки и громкое шипение доносится со стороны порта.

Я вдруг представил, что из-за сопок на мой родной город летят немецкие бомбардировщики и машинально посмотрел на «Алёшу».

Стоит солдат. Такой великий, мощный, грозный! Я почувствовал это! Он – все советские воины, защищавшие Кольский полуостров от фашистских захватчиков, олицетворение мужества, стойкости, героизма и сплоченности нашего народа!

«Алёша» всегда будет на страже Зелёного мыса – «Места силы» для всех мурманчан!

Максим Пичугин, ученик «Академии телевидения», 14 лет.

Фото автора.

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